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Vušković nakon SP-a radi transfer? Stigla je ponuda, a Luka je spreman

Vušković nakon SP-a radi transfer? Stigla je ponuda, a Luka je spreman
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Foto: Jan De Meuleneir/imago sportfotodienst/Profimedia

Zanimljivo, Tottenham je zainteresiran za stopera Brightona Van Heckea, pa bi se dva kluba možda mogli i dogovoriti

12.6.2026.
12:27
Sportski.net
Jan De Meuleneir/imago sportfotodienst/Profimedia
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Luka Vušković (19) sezonu je završio kao (po)najbolji stoper njemačke Bundeslige. U dresu HSV-a Vušković je bio odličan i u obrani i u napadu, pa i ne čudi da su se za njega zainteresirali brojni klubovi.

Glasine koje kruže govore o interesu Bayerna, Barcelone i Real Madrida, ali i jednog engleskog kluba. Naime, kako javlja David Ornstein, ponudu za Vuškovića je poslao i Brighton. Premierligaš sa samog juga Engleske poznat je po razvoju igrača te upravo u Vuškoviću vidi svoj najnoviji proizvod. Vušković je navodno otvoren za transfer među "Galebove", no nešto se pita i Tottenham iz kojeg je otišao na posudbu u HSV.

Trenutno Spursi nisu skloni prodaji svog dragulja, barem ne za 30 milijuna funti koliko nudi Brighton, ali ljeto je dugo, a tržište transfera se brzo mijenja.

Luka VuškovićBundesligaTottenhamHsv
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