Vušković nakon SP-a radi transfer? Stigla je ponuda, a Luka je spreman

Luka Vušković (19) sezonu je završio kao (po)najbolji stoper njemačke Bundeslige. U dresu HSV-a Vušković je bio odličan i u obrani i u napadu, pa i ne čudi da su se za njega zainteresirali brojni klubovi.

Glasine koje kruže govore o interesu Bayerna, Barcelone i Real Madrida, ali i jednog engleskog kluba. Naime, kako javlja David Ornstein, ponudu za Vuškovića je poslao i Brighton. Premierligaš sa samog juga Engleske poznat je po razvoju igrača te upravo u Vuškoviću vidi svoj najnoviji proizvod. Vušković je navodno otvoren za transfer među "Galebove", no nešto se pita i Tottenham iz kojeg je otišao na posudbu u HSV.

Trenutno Spursi nisu skloni prodaji svog dragulja, barem ne za 30 milijuna funti koliko nudi Brighton, ali ljeto je dugo, a tržište transfera se brzo mijenja.

🚨 EXCL: Brighton & Hove Albion make £30m offer to sign Luka Vuskovic from Tottenham Hotspur. 19yo #THFC talent among Europe’s most coveted players but Croatia defender favours #BHAFC as best step for development + mutual trust with Hurzeler @TheAthleticFC https://t.co/AYdko97Kq9 — David Ornstein (@David_Ornstein) June 12, 2026