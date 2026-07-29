Znate li tko je sve vodio Olimpijski odbor? Do sad su se izmijenili redatelj, sportaš i političar

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STIGAO ČETVRTI /

Josip Varvodić je novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. A tko ga je sve vodio prije njega?

Hrvatski olimpijski odbor osnovan je u rujnu 1991. i dosada je imao tri čelna čovjeka.

Prvi predsjednik i jedan od osnivača je Antun Vrdoljak, jedan od najpoznatijih hrvatskih filmskih redatelja, scenarista i glumaca. Za njegova mandata 1992. Odbor je primljen u Međunarodni olimpijski odbor, čime je Hrvatskoj omogućeno samostalno sudjelovanje na Olimpijskim igrama.

Od 1995. do 2011. Vrdoljak je bio član Međunarodnog olimpijskog odbora, a od 2003. je njegov počasni član.

Zatim 2000. godine Vrdoljaka je naslijedio Zdravko Hebel koji je kao dopredsjednik sudjelovao u osnivanju Hrvatskog olimpijskog odbora.

Bio je jedan od najboljih hrvatskih vaterpolskih vratara, četiri puta europski prvak kao član Mladosti i zlatni s Olimpijskih igara 1968. Bio je i predsjednik Hrvatskog vaterpolskog saveza. Vodio je HOO jedan mandat.

Njegov nasljednik se pak na toj poziciji zadržao gotovo četvrt stoljeća. Zlatko Mateša postao je predsjednik 2002. i ostao sve do svibnja ove godine kada je, uslijed afere Pavlek, podnio ostavku.

Bio je aktivan u politici; funkciju predsjednika Vlade obnašao je od 1995. do 2000., a prethodno je bio i ministar. Imao je i više dužnosti u Europskim olimpijskim odborima i drugim međunarodnim sportskim organizacijama.