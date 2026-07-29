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DRAMA ZA PAMĆENJE /

O ovoj maksimirskoj noći će se dugo pričati: Pogledajte najbolje trenutke utakmice Dinama i Thuna

Nogometaši Dinama plasirali su se u 3. pretkolo Lige prvaka nakon što su u uzvratu u Zagrebu slavili u produžetku protiv švicarskog Thuna s 3-2 (2-2, 0-2).

U regularnom dijelu bilo je 2-2, a u prvoj utakmici u Švicarskoj rezultat je bio 1-1.

Švicarci su na Maksimiru poveli pogocima Brightona Labeaua (4) i Marca Burkia (22), no Burki je isključen u 67. minuti. Dion Drena Beljo (74) i Lukas Kačavenda (78) su odveli utakmicu u produžetke. Gol vrijedan prolaza zabio je Moris Valinčić u 112. minuti. 

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29.7.2026.
0:18
Sportski.net
DinamoThunLiga Prvaka
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