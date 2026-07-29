Maksimirsko čudo ima svoju cijenu: Dinamo nakon ludog preokreta već osigurao bogatu nagradu

Nogometaši Dinama izborili su plasman u 3. pretkolo Lige prvaka nakon velike drame na Maksimiru. Modri su u uzvratnom susretu protiv švicarskog Thuna slavili nakon produžetaka rezultatom 3:2 (2:2, 0:2) i tako nastavili svoj europski put.

Osim samog prolaska, Dinamu je ova pobjeda donijela i brojne pogodnosti u nastavku kvalifikacija. Bez obzira na ime sljedećeg protivnika, jasno je da će momčad s Maksimira prvu utakmicu 3. pretkola igrati pred svojim navijačima. Susret na Maksimiru na rasporedu je 4. ili 5. kolovoza, dok će uzvrat biti odigran tjedan dana kasnije na gostujućem terenu.

Uzvratni dvoboj sigurno će se igrati u utorak, 11. kolovoza, budući da je srijeda rezervirana za UEFA-in Superkup u kojem će se sastati Aston Villa i PSG.

U sljedećoj fazi Dinamo će igrati protiv boljeg iz dvoboja između Klaksvíka s Farskih Otoka i litavskog Kauno Žalgirisa. Na papiru se radi o nešto lakšim protivnicima od švicarskog prvaka Thuna, a prolazak te prepreke donio bi Modrima dodatnu sigurnost. Pobjednik tog dvomeča u najgorem slučaju osigurat će nastup u grupnoj fazi Europske lige.

Velika vrijednost prolaska protiv Thuna za Dinamo je i činjenica da je klub već sada osigurao europsku jesen. Čak i u slučaju neuspjeha u posljednja dva kola kvalifikacija, hrvatski prvak ima zajamčeno mjesto u grupnoj fazi Konferencijske lige.

Osim sportskog uspjeha, Dinamo je ovom pobjedom ostvario i značajan financijski dobitak. Maksimirski klub je do sada u europskim natjecanjima zaradio najmanje 3,695 milijuna eura. Taj iznos uključuje fiksnu naknadu od 175 tisuća eura za sudjelovanje u tri pretkola, ali i minimalnih 3,17 milijuna eura koliko donosi osigurani plasman u grupnu fazu Konferencijske lige.

Na tu osnovnu zaradu mogu se nadovezati dodatni prihodi kroz vrijednosni stup (value pillar), koji uključuje prihode od televizijskih prava i klupskog koeficijenta, kao i bonusi za plasman na ljestvici te rezultate u ligaškom dijelu natjecanja.

I u Konferencijskoj ligi svaki rezultat donosi dodatnu financijsku korist. Pobjeda u ligaškoj fazi vrijedi 400 tisuća eura, dok se za remi dobiva 133 tisuće eura.

Dinamo je tako nakon dramatične pobjede na Maksimiru napravio veliki korak prema još jednoj europskoj jeseni, a uz sportski uspjeh osigurao je i stabilnu financijsku podlogu za nastavak sezone.