Bivši napadač Dinama secirao ludu utakmicu protiv Thuna: 'Žao mi je, ali tako je izgledalo'

Nogometaši Dinama plasirali su se u 3. pretkolo Lige prvaka nakon što su u uzvratu u Zagrebu slavili u produžetku protiv švicarskog Thuna s 3-2 (2-2, 0-2), a dramatičnu utakmicu na Maksimiru za Net.hr je komentirao bivši napadač Plavih i hrvatski reprezentativac, a sada trener drugoligaša Karlovca, Igor Pamić.

Švicarci su na Maksimiru poveli pogocima Brightona Labeaua (4) i Marca Burkia (22), no Burki je isključen u 67. minuti. Dion Drena Beljo (74) i Lukas Kačavenda (78) su odveli utakmicu u produžetke. Gol vrijedan prolaza zabio je Moris Valinčić u 112. minuti.

Pamićev prvi komentar na utakmicu rekao je sve o trileru kojemu su svjedočili navijači Dinama.

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"Zahvaliti se Bogu i crvenom kartonu... Čestitke, bez obzira na sve, treneru i igračima", istaknuo je.

Potom je Pamić iznio svoje viđenje utakmice.

"Gledajte, Dinamo je napravio opet jednu jedinu grešku. Tako je ispalo. Očigledno priprema utakmice nije bila dobra. Vidjelo se da je puno bolje utakmicu pripremio, nakon prve utakmice, trener Thuna... Ipak, Dinamo je kvalitetnija momčad, ima dobar rezultat i onda te porazi u toj utakmici kad pred kraj zabiješ gol. Jednostavno, moraš biti strpljiv, mora taj početak utakmice biti oprezniji i čekati svoj momenat. To je opet danas zadesilo Dinamo, da je u vrlo ranoj fazi dobio te golove", rekao je.

Posebno je kritičan naš sugovornik bio prema tome kako je Dinamo izgledao do ključnog trenutka utakmice, isključenja igrača Thuna Brurkija nakon kojega su dinamovci uspjeli zabiti svoje golove.

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"Ja bih čak rekao da je Dinamo bio solidan u nekom momentu, ali inače dosta, dosta traljav. Nisu mogli ama ništa jednostavno prirediti. Thun je bio brži, aktivniji i dominantniji u svemu, bez obzira što se tehnički vidi da su inferiorni u odnosu na Dinamo. Međutim, lako su kompenzirali to s trkom, s taktikom, s agresijom. Tako da me Dinamo iznenadio u drugom poluvremenu. Negativno", rekao je i dodao:

"Očekivao sam da će se nešto desiti, i u drugom poluvremenu vidjelo se da je bolje reagirao ovaj put trener Thuna nego Dinamov. Dinamo je bio nevidljiv do crvenog kartona. Dinamo je bio nevidljiv i ja jednostavno nisam vidio način kako se Dinamo može vratiti u utakmicu. Znači, ništa."

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Pamić je istaknuo da je tek s igračem više Dinamo počeo pokazivati znakove života.

"Meni je žao da to moram komentirati kao navijač Dinama..., ali meni je to tako izgledalo, jednostavno. I onda je taj crveni karton i ovaj rani gol nakon crvenog kartona, i Dinamo je tu izgledao OK, solidno, dobro. Nekako se uspio vratiti i ući u produžetke, što je bilo vrlo bitno. Nažalost, ne možemo reći da je produžetke Dinamo s igračem više odigrao jako dobro. Međutim, bili su iscrpljeni, čekali su taj jedan momenat... Bili su oprezni, tako da na kraju sretno i spretno.Ali, tko te pita, Dinamo je prošao", rekao je Pamić.

Na kraju razgovora Pamić je ukazao na najveći problem Dinama.

"Problem je što je Dinamo ovaj bio nemoćan. Po meni je imao samo dva igrača koja su zadovoljila prvo poluvrijeme, to su Dominguez i Vidović. Ovo drugo je bilo dosta loše. I ok, bili su loši dečki, zato što je taktički bio Thun na ovaj put bolje pripremljen, na boljoj razini, i bili su dominantni u trci, u agresiji. Jednostavno, nisu dozvolili Dinamu, pogotovo kod 2:0, da uopće prijeđu, bili su visoko. Dinamo je teško izlazio iz te zadnje linije. Nije bilo dubine. Dosta su bili statični igrači. Tako da, bilo je danas tu, realno, moramo priznati da je bilo puno, puno problema."

"Ali opet kažem, tko te pita kad se prođe, nije bitno na kakav način", zaključio je.