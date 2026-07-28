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ŠVICARCI NISU IZDRŽALI /

Kačavenda srušio nadu Thunu: Pogledajte gol Dinama za izjednačenje

Dinamo poništio prednost Thuna u četiri minute

28.7.2026.
21:54
M.G.
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Dinamo je u četiri minute smanjio zaostatak od dva gola protiv Thuna u uzvratnoj utakmici 2. pretkola Lige prvaka.

Thun je do vodstva 2:0 na Maksimiru stigao golovima u 4.  22. minuti, a Plavi su se vratili u igru pogotkom Belje u 75. minuti za 1:2 te Kačavende koji je poentirao za 2:2 u 79.

Asistent za izjednačujući gol bio je Topić koji je ubcio iz kornera i pronšao Kačavendu u protivničkom kaznenom prostoru, a on udarcem glavom zatresao mrežu.

Uzvratna utakmica drugog pretkola Lige prvaka između Dinama i Thuna na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.

Lukas KačavendaDinamoThunGol
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