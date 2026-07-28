Kačavenda srušio nadu Thunu: Pogledajte gol Dinama za izjednačenje

Dinamo je u četiri minute smanjio zaostatak od dva gola protiv Thuna u uzvratnoj utakmici 2. pretkola Lige prvaka.

Thun je do vodstva 2:0 na Maksimiru stigao golovima u 4. 22. minuti, a Plavi su se vratili u igru pogotkom Belje u 75. minuti za 1:2 te Kačavende koji je poentirao za 2:2 u 79.

Asistent za izjednačujući gol bio je Topić koji je ubcio iz kornera i pronšao Kačavendu u protivničkom kaznenom prostoru, a on udarcem glavom zatresao mrežu.

Uzvratna utakmica drugog pretkola Lige prvaka između Dinama i Thuna na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.