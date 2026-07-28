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SPORNA SITUACIJA /

Maksimir je 'eksplodirao': Nakon ovoga je Dinamo tražio penal

Sudac nije udovoljio zahtjevu Plavih

28.7.2026.
21:28
M.G.
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Dinamo je pred svojim navijačima odigrao katastrofalno prvo poluvrijeme u uzvratnoj utakmici 2. pretkola Lige prvaka protiv Thuna.

Švicarska ekipa povela je u četvrtoj minuti i prednost udvostručila u 22. Plavi su svim silama pokušavali smanjiti nakon toga zaostatak, no do kraja prvog dijela nisu uspjeli pa su ih navijači zvižducima ispratili u svlačionicu.

U drugo poluvrijeme Dinamo je krenuo puno agresivnije i već nakon tri minute igre u nastavku kreirao opasniju situaciju nakon koje je tražio jedanaesterac. 

Valinčić je ubacio, a lopta je išla prema Zajcu u šesnaestercu, kojega je odgurnuo branič Thuna.Nakon toga Maksimir je 'eksplodirao', Plavi su tražili penal, ali sudac se nije oglasio. 

U videu pogledajte kako je to izgledalo.

Uzvratna utakmica drugog pretkola Lige prvaka između Dinama i Thuna na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.

DinamoThunJedanaesterac
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