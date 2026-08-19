Natalija Prica prije 15 godina osvojila je Hrvatsku: Evo kako je izgledala na početku karijere

Prije točno 15 godina, Natalija Prica (37) kao tek okrunjena Miss Universe Hrvatske pozirala je u centru Zagreba, gdje je pažnju prolaznika i fotografa privukla u pripijenoj ružičastoj haljini. Fotografije mlade misice nastale su u samom središtu grada, a danas, 15 godina kasnije, podsjećaju na početak njezina javnog puta.

Na finalnoj večeri izbora za Miss Universe Hrvatske 2011. godine, tada 21-godišnja studentica Stomatološkog fakulteta proglašena je najljepšom Hrvaticom. Uz prestižnu lentu i krunu, pobjeda joj je donijela i priliku da predstavlja Hrvatsku na svjetskom izboru za Miss Universe, koji se te godine održavao u Brazilu.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Kruna joj je uručena pred žirijem i publikom, a okrunila ju je tadašnja Miss Universe Hrvatske, Lana Obad. Titulu prve pratilje osvojila je Katica Rakuljić, dok je druga pratilja bila Kristina Malenica.

No, za Nataliju Pricu kruna je bila tek početak javnog života. Sedam godina nakon osvajanja titule, 2018. godine, postala je članica zagrebačke Gradske skupštine. Na izbore je izašla na listi Stranke rada i solidarnosti 365 Milan Bandić, čiji je aktivni član bila od njezina osnivanja. U političkom angažmanu posebno se istaknula i kao predsjednica Foruma mladih zagrebačke organizacije stranke.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Nakon političkog razdoblja, Prica se vratila svojoj prvoj ljubavi i struci – stomatologiji. "Radim kao stomatolog već 9 godina. Jako sam zadovoljna, radim s djecom do 18 godina, jako je lijepo raditi s njima. Kontinuirano se educiram i u Hrvatskoj i inozemstvu, idem redovito na kongrese i baš volim svoj posao", ispričala je svojedobno za Story.