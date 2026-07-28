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Poslušajte zvižduke Maksimira na poluvremenu: Igrači Dinama pognutih glava otišli u svlačionicu

Dinamo na Maksimiru od 20 sati igra uzvratnu utakmicu 2. pretkola Lige prvaka protiv Thuna. Plavi su odigrali katastrofalno prvo poluvrijeme nakon kojeg su gubili 2:0, a čim je bugarski sudac Radoslav Gidženov odsvirao kraj poluvremena krenuli su zvižduci s tribina. 

Uzvratna utakmica drugog pretkola Lige prvaka između Dinama i Thuna na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.

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28.7.2026.
21:06
Sportski.net
DinamoMaksimirZvižduci
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