Poslušajte zvižduke Maksimira na poluvremenu: Igrači Dinama pognutih glava otišli u svlačionicu

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Juriš Dinama u finišu prvog poluvremena: Ovako je Goda pokušao iznenaditi Švicarce
Dinamo na Maksimiru od 20 sati igra uzvratnu utakmicu 2. pretkola Lige prvaka protiv Thuna. Plavi su odigrali katastrofalno prvo poluvrijeme nakon kojeg su gubili 2:0, a čim je bugarski sudac Radoslav Gidženov odsvirao kraj poluvremena krenuli su zvižduci s tribina.
Uzvratna utakmica drugog pretkola Lige prvaka između Dinama i Thuna na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.