Obnovljen simbol Sjevera: Bad Blue Boysi poslali snažnu poruku prije važne utakmice

Nogometaši Dinama i Thuna na stadionu Maksimir igraju uzvratnu utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu prvaka. Nakon prvog susreta u Švicarskoj, koji je završio rezultatom 1:1, hrvatski prvak na poluvremenu uzvrata nalazi se u vrlo teškoj situaciji – gosti iz Švicarske vode 2:0, a Dinamo sada čeka veliki izazov želi li nastaviti svoj europski put.

Uoči početka utakmice posebnu pažnju privukli su Bad Blue Boysi. Dinamovi navijači preko cijelog Sjevera izvjesili su veliki transparent s imenom svoje skupine, čime su pokazali da je obnovljen nakon što im je prošle sezone izgorio tijekom derbija s Hajdukom.

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Podsjetimo, Dinamo je 9. svibnja na rasprodanom Maksimiru svladao Hajduk 2:0 u utakmici obilježenoj velikom navijačkom atmosferom, ali i incidentima na tribinama. Za pobjedu "Plavih" tada su zabili Monsef Bakrar u prvom te Dion Drena Beljo u drugom poluvremenu.

Nakon susreta pojavile su se informacije da je skupina navijača Hajduka, koristeći se lažnim predstavljanjem i ulaskom u prostor sjeverne tribine, uspjela postaviti pirotehnička sredstva ispod transparenta Bad Blue Boysa, što je kasnije dovelo do njegova zapaljenja.

Obnovljeni transparent tako je večeras ponovno zauzeo svoje mjesto na Sjeveru, a navijači Dinama poslali su jasnu poruku podrške momčadi u ključnoj europskoj utakmici protiv Thuna.