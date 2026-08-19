Evo tko je bjegunac iz Velike Gorice: Pred djecom zatočio suprugu, prijetio joj smrću i uhodio je

I dalje traje intenzivna potraga za Ž.B. (47) koji je u utorak oko 14.30 pobjegao sa Županijskog suda u Velikoj Gorici.

Nakon što mu je sutkinja odredila jednomjesečni istražni zatvor, Ž.B se, u pratnji jednog policajca, spustio u prizemlje suda. Uspio je iskoristiti nesmotrenost policajca, koji je u tom trenutku otvarao vrata, i dao se u bijeg prema Cvjetnom naselju.

Radi se o muškarcu srednje građe s kosom zavezanom u rep. U trenutku nestanka bio je odjeven u crvenu majicu kratkih rukava i bermude, a na rukama je imao lisice.

Otprije poznat policiji

Ž.B. je otprije poznat policiji. U zatvoru je proveo ukupno četiri godine i osam mjeseci. S odsluženja posljednje kazne izišao je na slobodu 14. kolovoza. Međutim, samo dan kasnije je nastavio s protupravnim ponašanjem, zbog čega je ponovno uhićen. U jednoj se novozagrebačkoj Facebook grupi okomio na vlastitu obitelj, iznoseći neprimjerene i uznemiravajuće komentare.

Prijetnje obitelji slao je i tijekom odsluživanja zatvorske kazne. Tako je u proljeće 2023. iz bjelovarskog zatvora svojoj izvanbračnoj supruzi napisao pismo koje joj je pokušao dostaviti putem njezine sestrične, piše Jutarnji list.

"Molit ćeš se dragom bogu da ti da slobode, vrati mi mala dva anđela, zapamtit ćeš riječi moje", stajalo je u pismu. Zbog tih prijetnji Ž.B. je osuđen na djelomično uvjetnu kaznu od dvije godine zatvora. Izrečena mu je i petogodišnja sigurnosna mjera zabrane približavanja žrtvi na 500 metara, kao i uznemiravanja i uhođenja iste.

Te je sigurnosne mjere prekršio 15. kolovoza, zbog čega njegovu obitelj čuva interventna policija.

'Pišem pjesme kao vrstu terapije'

Prijeteće pismo, koje je bilo namijenjeno izvanbračnoj supruzi, Ž.B. je u sudnici pravdao kao pjesmu koja se ne može čitati u segmentima jer da već idući stih pjesme govori o tome kako on ženi ne želi zlo.

"Pišem pjesme kao vrstu terapije i izlječenja. Svatko se u njima može pronaći jer su o različitim emocijama, od sreće do tuge. Želim da se smire tenzije. I da nitko ne živi u strahu od njih. Sva dotad kaznena djela sam priznao i kajem se, a ovaj postupak je policija, po meni, montirala. Ona već godinama sama brine o djeci, što joj je teško, a ja ne mogu prihvatiti da me se osudi zbog pjesme", naveo je na sudu.

Prijetio supruzi pred djecom, zastrašivao ju i uhodio

Ž.B. je svojoj obitelji počeo priređivati užas prije šest godina kada ga je izvanbračna supruga odlučila ostaviti zbog kontinuiranih prijetnji i ispada pred djecom.

Pred djetetom joj je prijetio pištoljem, ugradio joj u auto GPS sustav za praćenje, pa joj je uzeo ključeve i auto, a onda u stanu pred djecom napravio talačku krizu. Prijetio je da će odvrnuti plinsku bocu i dignuti cijelu zgradu u zrak.

Također je, doznaje Jutarnji list, prijetio i odvjetnici izvanbračne supruge. U pismu joj je poručio: "ja odgovor znam i čuvam to kao posljednju granicu koju, nažalost, nećete moći proći. Vrijeme mogu uzeti, život je vrijeme, a vrijeme je život".

Osim toga, lišen je roditeljske skrbi jer je jednom prilikom stigao pred zgradu svoje obitelji, koja se tada vratila iz sigurne kuće, i pucao sebi u prsa.

Neurotska struktura ličnosti

Inače, optuženi kao recidivist ima još niz drugih prijava, među kojima su protupravno oduzimanje slobode, neovlaštena uporaba tuđe pokretne stvari, nedozvoljena uporaba osobnih podataka, prijetnje smrću, povrede djetetovih prava. Za neka od tih djela služio je uvjetnu kaznu, za neka djelomično uvjetnu, a bio mu je određen i rad za opće dobro koji nije ispoštovao.

Zbog svih je tih kaznenih djela psihijatrijski obrađen u bjelovarskom zatvoru gdje se zaključilo da se radi o osobi neurotske strukture ličnosti, povišene razine napetosti te emocionalne i socijalne reduciranosti.

Opisan je i kao nezrela, nestabilna i impulzivna osoba, a sve se to može manifestirati kroz agresiju, ali i autoagresivno ponašanje. Sklon je, smatraju još stručnjaci, ekscesima, manifestiranju raznih oblika bunta i kršenju pravila.

"Sklon je sukobima i ispadima reaktivne agresije. Otežano kanalizira emocije i slabe ima vještine suočavanja i rješavanja problema. Snižene je tolerancije na frustraciju i nije isključena mogućnost novih agresivnih ispada i impulzivnog reagiranja", zaključak je stručnjaka iz bjelovarskog zatvora.