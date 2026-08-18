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U BIJEGU JE /

Zatvorenik pobjegao sa suda u Velikoj Gorici: 'Policajci su trčali za njim ali nisu ga uspjeli uloviti'

Zatvorenik pobjegao sa suda u Velikoj Gorici: 'Policajci su trčali za njim ali nisu ga uspjeli uloviti'
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

U trenutku bijega Ž.B. je bio odjeven u crvenu majicu i bermude, a kosa mu je vezana u repić, dok je na rukama imao lisice. Riječ je o mršavijem muškarcu, starom znancu policije

18.8.2026.
16:32
Tesa Katalinić
Emica Elvedji/PIXSELL
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Jedan od istražnih zatvorenika pobjegao je danas na Županijskom sudu u Velikoj Gorici, pišu 24sata

Muškarac je stigao na sud u pratnji policije zbog određivanja istražnog zatvora jer nije izvršavao sudsku odluku.

Sve se odvilo oko 14.30 sati kada mu je sud odredio istražni zatvor u Remetincu. U pratnji jednog od policajaca spustio se u prizemlje. Dok mu je policajac otvarao vrata, on je iskoristio tu priliku i krenuo trčati. Spustio se niz stepenice i krenuo ulijevo u pravcu stadiona.

"Policajci su ga sa lisicama vodili i on im se otrgnuo i dao se u bijeg. Policajci su trčali za njim ali nisu ga uspjeli uloviti", potvrdili su sa suda za 24sata. 

Prijetio supruzi

Riječ je Ž. B. (47) koji je 14. kolovoza ove godine izašao iz zatvora s odsluženja zatvorske kazne od četiri godine i 8 mjeseci, piše Jutarnji list

Na blagdan Velike Gospe, Ž.B. je na društvenim mrežama pisao komentare o svojoj supruzi, a u jednoj je Facebook grupi  iznosio svoje viđenje situacije o nemogućnosti viđanja djece dugi niz godina, kriveći pritom svoju partnericu

Ranije su mu bile izrečene mjere opreza zabrane kontaktiranja partnerice pa su zbog navedenih komentara na društvenim mrežama policajci stigli na njegova vrata i uhitila ga. 

"Nisam to tako mislio. Pio sam terapiju, lijekove i ponijelo me", rekao je Ž.B. na sudu. 

Policija čuva partnericu

U trenutku bijega bio je odjeven u crvenu majicu i bermude, a kosa mu je vezana u repić, dok je na rukama imao lisice. Riječ je o mršavijem muškarcu, starom znancu policije. 

Dok je u tijeku intenzivna potraga za Ž.B., policija je stigla na adresu njegove partnerice gdje ju čuva.

Velika GoricaZatvorenikPobjegao Zatvorenik
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