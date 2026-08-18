FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POVRATAK KORIJENIMA /

Legendarni Patrick Viera postao izbornik reprezentacije zemlje u kojoj je rođen

Legendarni Patrick Viera postao izbornik reprezentacije zemlje u kojoj je rođen
×
Foto: Nderim Kaceli/Alamy/Profimedia

Viera je naslijedio sunarodnjaka Papea Thiawa, koji je otpušten nakon Svjetskog prvenstva

18.8.2026.
16:31
Hina
Nderim Kaceli/Alamy/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Bivši francuski reprezentativac Patrick Vieira imenovan je izbornikom Senegala, naslijedivši sunarodnjaka Papea Thiawa, koji je otpušten nakon Svjetskog prvenstva, objavio je u utorak Senegalski nogometni savez (FSF).

Odluka o imenovanju 50-godišnjeg Vieire, inače rođenog u Senegalu, strateški je izbor koji označava novi korak u predanosti FSF-a uspostavljanju visokokvalificiranog trenerskog osoblja, u skladu sa sportskim ambicijama naše zemlje, objavio je savez.

Novi trener Lavova Terange igrao je kao vezni igrač za nekoliko europskih klubova, uključujući Cannes (1993. - studeni 1995.), AC Milan (1995. - 1996.), Arsenal (1996. - 2005.), Juventus (2005. - 2006.), Inter Milano (2006. - siječanj 2010.) i Manchester City (siječanj 2010. - srpanj 2011.).

S Francuskom je osvojio Svjetsko prvenstvo 1998. i Europsko prvenstvo 2000., prije nego što je izgubio u finalu Svjetskog prvenstva 2006. protiv Italije.Turnir 2002. obilježio je početni poraz protiv Senegala (1-0).

Bez kluba od studenog 2025., njegova glavna misija bit će revitalizirati reprezentaciju nakon Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi koje je obilježilo rano ispadanje na domaćem terenu, u osmini finala protiv Belgije (3-2 nakon produžetaka).

Šest mjeseci ranije, Senegal je osvojio Afrički kup nacija na terenu protiv domaćina Maroka u Rabatu (1-0 nakon produžetaka), ali kraj utakmice obilježili su incidenti, a Afrička nogometna konfederacija (CAF) naknadno je dodijelila pobjedu Maroku. Senegal se žalio na slučaj Sportskom arbitražnom sudu (CAS), koji još nije donio presudu.

Patrick VieraSenegalIzbornik
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike