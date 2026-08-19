Nicole Kidman pozirala u kupaćem kostimu na luksuznoj jahti, a fanovi hvale jedan detalj

Australsko-američka glumica Nicole Kidman (59) podijelila je s pratiteljima seriju fotografija s putovanja na Island, koje je opisala kao "putovanje života". Uz objavu je istaknula kako se radi o zaista iznimnom doživljaju. Kidman je Island opisala kao predivnu zemlju i putovanje života, izrazivši zahvalnost tvrtki koja organizira krstarenja sjevernom Europom na izvanrednom gostoprimstvu pruženo njoj, njezinoj obitelji i prijateljima. Na samom kraju objave poručila je: "Islande, volimo te!"

Pratitelji oduševljeni kovrčama

U prvom planu našla se njezina frizura. Brojni obožavatelji uočili su da je glumica ponovno ponosno istaknula svoje prirodne kovrče, vizualni identitet sa samog početka njezine glumačke karijere. 'Kovrče ti najbolje stoje, odmah me prisjete na tvoje prve uloge', komentirao je jedan obožavatelj, dok je drugi dodao: 'Obožavam ovaj izgled, to je prava Nicole iz devedesetih!'. Upravo su prepoznatljivi crvenkasti uvojci bili njezin zaštitni znak u filmovima poput Dana groma i Dalekih horizonata, nakon čega ih je godinama mijenjala za ravne frizure. Ipak, čini se da se u zadnje vrijeme sve radije vraća svom prirodnom izgledu.

Foto: Ron Wolfson, 2004 All Rights Reserved/Everett/Profimedia