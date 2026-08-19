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BORBA ZA LIGU PRVAKA /

Srbi se raspisali o trileru na Maksimiru: 'Ekstaza pa muk, Viking ogolio Dinamo'

Srbi se raspisali o trileru na Maksimiru: 'Ekstaza pa muk, Viking ogolio Dinamo'
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Foto: IPA/Sipa Press/Profimedia

Srpski mediji posvetili pažnju utakmici Dinama i Vikinga

19.8.2026.
9:51
M.G.
IPA/Sipa Press/Profimedia
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Srpski mediji pratili su utakmicu Dinama i Vikinga u doigravanju Lige prvaka, koja je na Maksimiru završena rezultatom 2:2.

Dinamo je poveo u šestoj minuti golom Diona Belje, a smo četiri minute kasnije Mateo Lisica je zabio za 2-0. Peter Christiansen je smanjio u 26. minuti, da bi Zlatko Tripić izjednačio u 39. minuti. U nastavku susreta više nije bilo golova i odluka o tome koji će klub proći u Ligu prvaka past će u uzvratu sljedećeg tjedna u Norveškoj.

Srbi se raspisali o trileru na Maksimiru: 'Ekstaza pa muk, Viking ogolio Dinamo'
Foto: Igor Kupljenik/Zuma Press/Profimedia

Reakcija iz susjedstva

"Hrvati krenuli furiozno, pa doživjeli šok!", piše Kurir i u tekstu naglašava da nas u uzvratu očekuje "prava drama".

Alo o utakmici piše sljedeće:

"Dinamo je furiozno započeo utakmicu protiv Vikinga i brzo poveo 2:0. Dion Drena Beljo je u šestoj minuti zabio za vodstvo Plavih, koji su samo četiri minute kasnije udvostručili prednost. Mateo Lisica je primio sjajnu loptu, pronašao prostor za udarac i precizno pogodio mrežu za 2:0. Međutim, umjesto da domaćin preuzme potpunu kontrolu, Viking se uspio vratiti."

"Zlatko Tripić izbio Dinamu Ligu prvaka iz ruku: Maksimir gorio, a on ga je utišao", piše Mondo.

 "Ekstaza pa muk na Maksimiru! Dinamo krenuo kao iz katapulta, Viking ga ogolio", naslov je na Mozzart Sportu.

DinamoVikingSrpski MedijiLiga Prvaka
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