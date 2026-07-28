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KATASTROFA /

Muk na Maksimiru: Ovako je Thun poveo 2:0 protiv Dinama

Gol za 2:0 pao je nakon katastrofalne reakcije obrane Plavih

28.7.2026.
20:35
Maj Gašparac
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Thun je odlično otvorio uzvratnu utakmicu 2. pretkola Lige prvaka koju igra protiv Dinama na Maksimiru.

Švicarska ekipa povela je golom Labeaua u četvrtoj minuti, a prednost gostiju udvostručio je Marco Bürki u 22. minuti.

Gol je pao nakon slobodnog udarca koji su gosti dobili nakon prekršaja Zajca. Lopta je ubačena na drugu stativu gdje je na lijevoj strani Bürki skočio - a Vidović kraj njega nije - i glavom pokušao vratiti na drugu stativu, ali je lopta u visokoj paraboli prebacila Filipovića i završila u mreži. 

Uzvratna utakmica drugog pretkola Lige prvaka između Dinama i Thuna na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.

DinamoThunGol
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