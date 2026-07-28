Start iz noćne more: Pogledajte kako je Thun šokirao Dinamo

Dinamo se već u 4. minuti uzvratne utakmice drugog pretkola Lige prvaka protiv Thuna našao u rezultatskom zaostatku.

Mišić je izgubio loptu na sredini terena, a Švicarci brzo krenuli prema golu. S lijeve strane je lopta prošla kroz peterac na drugu stativu gdje ju je Labeau pospremio u mrežu.

Uzvratna utakmica drugog pretkola Lige prvaka između Dinama i Thuna na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.