Emocije preplavile Korčulu: 'Ovo više nije Vela Luka, nego Veli Oliver'

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'BESKRAJAN TRAG U BESKRAJU' /

U Veloj Luci raspjevano je od jutra. Oliverove pjesme izvodili su mladi glazbenici, ali i velolučki osnovnoškolci.

Koncert "Mladi pjevaju Olivera" privukao je brojne obožavatelje koji su stigli na Korčulu kako bi bili dio tradicionalnog "Traga u beskraju".

"Ljepota glazbe ujedinjuje ljude i upravo bi to trebala biti poanta svega, širiti ljubav. Oliverove pjesme prije svega šalju prekrasne poruke, a to je možda i najvažnije", rekla je glazbenica Laura Sučec.

Reporterka RTL-a Danas uživo je razgovarala i sa Zoricom Kondžom, koja je istaknula da Vela Luka ovih dana živi u znaku Olivera.

"Slobodno bih mogla reći da se ovo više ne zove Vela Luka, nego Veli Oliver. Svi mi sviramo svakog ljeta i održavamo koncerte, ali kada dođemo ovdje, vidimo da je ovo nešto čudesno. Čini mi se da će ovaj Trag u beskraju biti beskrajan", poručila je Zorica Kondža.

Više pogledajte u prilogu.