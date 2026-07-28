Damir Novotny upozorio na glavni problem Hrvatske: 'Cijene hrane će biti na udaru'

ŠTO ĆE JOŠ POSKUPJETI? /

Cijeli dan su gužve na benzinskim crpkama: jer za sat i pol vremena i poskupljuje gorivo: pun spremnik dizela koštat će vas 8 eura više, benzina 4 eura više. S time da na neki postajama, pa i u Zagrebu, dizela više nema. Rast cijena je posljedica rata u Iranu, a što će nam problemi u hormuškom tjesnacu još poskupjeti?

Skok cijena goriva poskupljuje logistiku i prijevoz, a to će se posebno osjeća u zemlji koja gotovo svu hranu uvozi.

"Glavni problem Hrvatske je što ima manjak u proizvodnji hrane, a kad morate transportirati hranu, a da bi ste nahranili turiste, a trenutno ih imate u Hrvatskoj 1 200 000, 1 300 000, morate ih opskrbiti sa hranom, a nemate dovoljno domaće proizvodnje, onda morate nabaviti hranu iz bilo kojeg dijela svijeta i to onda - cijene hrane će biti na udaru", objasnio je ekonomski analitičar Damir Novotny.

Nije situacija u Hormuzu jedina zbog koje prijete poskupljenja. Toplinski val uništio je u lipnju 9 milijuna tona usjeva i napravio štetu od 2 milijarde eura na žitaricama u Europskoj uniji.

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