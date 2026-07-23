Zaprešić Boysi za Direkt: Kako navijačke pjesme i violine pomažu gluhoj i nagluhoj djeci?

VIOLINA LIJEČI /

Sad još malo nogometa, ali nećemo više o skandalima, VAR-u i utakmicama, nego o jednoj dobro poznatoj navijačkoj pjesmi. Neopisivo Zaprešić Boysa dobilo je novu verziju.

Ovog puta im se pridružio zbor iz Osnovne škole Središće, a na violinama ih prate gluha i nagluha djeca, ali i djeca s poteškoćama u razvoju. Riječ je o projektu

Violinmusic4all, mladi glazbenici uče svirati bez slušnog aparata, a glazbu osjete titrajima zraka u plućima. Sve ih to uči violinistica Renata Novoselec. S njom i Zaprešić Boysima razgovarala je naša naša ekipa. Više pogledajte u videu