Ministar otkrio kojeg je majstora najduže čekao: Pogledajte kolika im je prosječna plaća

NEMA IH, A ZARADA DOBRA /

Kada procuri krov, pokvari se kupaonica ili treba postaviti novi parket i pločice, mnogi se suoče s istim problemom – pronaći dobrog majstora. Potražnja za kvalificiranim obrtnicima u Hrvatskoj nikad nije bila veća, a stručnjaka kronično nedostaje.

Zbog toga su pojedina zanimanja postala izrazito tražena, a plaće sve konkurentnije. Kako bi potaknula mlade da se odluče za obrtnička zanimanja, država stipendijama nagrađuje učenike koji se školuju za deficitarna zanimanja.

Među 113 odlikaša koji su primili stipendiju Ministarstva gospodarstva u iznosu od 2.400 eura našao se i budući stolar Mihael Bišćan. Za taj se poziv odlučio još u šestom razredu osnovne škole, kada je s ocem počeo postavljati kuhinje.

'Budući da je to zahtjevno zanimanje i ima puno posla, pogotovo danas kada se grade starački domovi i nove tvornice, najtraženija su vrata, kuhinje i namještaj. Po meni, stolar je jako dobar posao', rekao je Mihael.

Unatoč velikoj potražnji, svi nisu zadovoljni uvjetima rada.

'Kozmetički saloni jesu puni, ali mislim da su plaće premale za posao koji odradimo tijekom sedam sati rada', kaže kozmetičarka Tea Perić.

Plaće majstora sve su konkurentnije

Velika potražnja odražava se i na primanja. U prvih šest mjeseci ove godine objavljeno je više od dvije tisuće oglasa za posao u području instalacija, održavanja i popravaka, a neka obrtnička zanimanja danas su među najbolje plaćenima.

Prema podacima portala MojPosao, prosječne neto plaće iznose:

soboslikar/ličioc – 1.243 eura

vodoinstalater – 1.375 eura

stolar – 1.545 eura

krovopokrivač – 1.563 eura

monter knaufa – 1.622 eura

podopolagač i keramičar – 2.046 eura

Na pitanje kojeg je majstora najduže čekao, ministar gospodarstva Ante Šušnjar nije dugo razmišljao. Kaže da za manje popravke uglavnom nikoga ne zove jer većinu poslova obavlja sam.

'Za banalnosti ne zovem nikoga. Imam jako puno alata kod kuće, obožavam alat. Kad vidim neki novi alat, kao dijete sam pa ga kupim i pokušavam što više napraviti sam', rekao je Šušnjar, potvrdivši da je, kako se kaže, pravi "sam svoj majstor".

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