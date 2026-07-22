Koliko konobari zarađuju? Vlasnik noćnog kluba za Direkt: 'Dao bi 2.500 eura, ali nitko neće'

BOGATIJI OD GOSTIJU? /

Ima tome već tjedan dana, otkako cijela Hrvatska raspravlja o tome kolike su plaće konobara. I to nakon što je chef Stiven Vunić, koji vam je poznat i iz RTL-ovog showa Igre chefova, rekao da kuhari i konobari često imaju više novca nego gosti restorana. Pa smo se bacili na posao. Pregledali smo oglase, razgovarali s ugostiteljima i doznali kolike su stvarno plaće konobara i kolike su razlike u plaćama na obali i kopnu.

Prvim pozivom išli smo do noćnog kluba u Crikvenici gdje voditelj nudi 2 500 eura neto – doduše uz radno vrijeme od 10 navečer do 6 ujutro.

"Dao bi 2 i pol tisuće kad bi radio da vodi priču, da mi rade obračun, da se to radi kako treba. Dao bi, šta ne bi dao", kaže vlasnik.

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