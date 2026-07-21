Mate Rimac provozao Willa Smitha u Neveri, ostao bez riječi: 'Ništa slično nisam doživio'

LUDNICA U MADRIDU /
Španjolci priredili spektakularan doček igračima: Evo koju je pjesmu zaželio Dani Olmo
Jedni ga znaju kao Princa iz Bel Aira, drugi iz Men in Black. Jedni ga pamte po šamaru koji je Chrisu Rocku opalio na Oscarima. A drugi će ga možda zapamtiti po tome da se s Matom Rimcom vozio u Neveri. Molim!?
I tako je Will Smith stigao u Hrvatsku, na malo adrenalinske vožnje. U jednom od najbržih automobila na svijetu vozio ga je osobno Mate Rimac. Will Smith je neko vrijeme držao zatvorene oči, i na kraju zaključio da ništa slično nikada nije doživio. Fresh Prince sve je objavio na svom instagramu, video već ima gotovo milijun pregleda.