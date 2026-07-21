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MOOOLIM!? /

Mate Rimac provozao Willa Smitha u Neveri, ostao bez riječi: 'Ništa slično nisam doživio'

Jedni ga znaju kao Princa iz Bel Aira, drugi iz Men in Black. Jedni ga pamte po šamaru koji je Chrisu Rocku opalio na Oscarima. A drugi će ga možda zapamtiti po tome da se s Matom Rimcom vozio u Neveri. Molim!? 

I tako je Will Smith stigao u Hrvatsku, na malo adrenalinske vožnje. U jednom od najbržih automobila na svijetu vozio ga je osobno Mate Rimac. Will Smith je neko vrijeme držao zatvorene oči, i na kraju zaključio da ništa slično nikada nije doživio. Fresh Prince sve je objavio na svom instagramu, video već ima gotovo milijun pregleda. 

 

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21.7.2026.
22:32
RTL Direkt
MolimWill SmithMate Rimac
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