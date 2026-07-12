A gdje je Barbara? Mate Rimac partijao na Ultri u društvu influencera
Poduzetnik je uživao u festivalskoj atmosferi, a na fotografijama s događaja Barbara se nije pojavila
Sinoć je završena druga večer festivala Ultra Europe u Splitu, koja je i ove godine privukla brojne domaće i strane posjetitelje.
Među onima koji su se pojavili na festivalu bio je i poduzetnik Mate Rimac (38). Crnogorski ugostitelj, DJ i bivša reality zvijezda Milan Đorđević Crni na svom je Instagram Storyju objavio nekoliko fotografija s festivala, među kojima su i one na kojima se mogu vidjeti Mate Rimac. Na fotografijama nije viđena Matina djevojka Barbara Kotarski što je odmah izazvalo šuškanja.
Tko je Barbara Kotarski?
Osim što je aktivna na društvenim mrežama, Kotarski se predstavlja kao diplomirana ekonomistica, model i filantropkinja. Njezin rad u modelingu odveo ju je u brojne svjetske metropole, dok je karijeru u financijama započela nakon što je diplomirala poslovnu ekonomiju na riječkom sveučilištu.
Ona je i predsjednica udruge LearnTwoHelp, organizacije koja se posvetila obrazovanju djece u siromašnim područjima, čime aktivno doprinosi društvenoj zajednici.
Podsjetimo, sredinom 2024. godine krenula su šuškanja kako Mate Rimac više ne ljubi samozatajnu Katarinu Lovrić. Par se razveo nakon tri godine braka, a prošle godine krenula su šuškanja kako poduzetnik ljubi Valentinu Blažeković iz Donjeg Miholjca. No, nikada službeno nisu potvrdili niti demantirali sporna nagađanja.