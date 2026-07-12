A gdje je Barbara? Mate Rimac partijao na Ultri u društvu influencera

Sinoć je završena druga večer festivala Ultra Europe u Splitu, koja je i ove godine privukla brojne domaće i strane posjetitelje.

Među onima koji su se pojavili na festivalu bio je i poduzetnik Mate Rimac (38). Crnogorski ugostitelj, DJ i bivša reality zvijezda Milan Đorđević Crni na svom je Instagram Storyju objavio nekoliko fotografija s festivala, među kojima su i one na kojima se mogu vidjeti Mate Rimac. Na fotografijama nije viđena Matina djevojka Barbara Kotarski što je odmah izazvalo šuškanja.

Foto: Instagram Story

Tko je Barbara Kotarski?

Osim što je aktivna na društvenim mrežama, Kotarski se predstavlja kao diplomirana ekonomistica, model i filantropkinja. Njezin rad u modelingu odveo ju je u brojne svjetske metropole, dok je karijeru u financijama započela nakon što je diplomirala poslovnu ekonomiju na riječkom sveučilištu.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ona je i predsjednica udruge LearnTwoHelp, organizacije koja se posvetila obrazovanju djece u siromašnim područjima, čime aktivno doprinosi društvenoj zajednici.

Podsjetimo, sredinom 2024. godine krenula su šuškanja kako Mate Rimac više ne ljubi samozatajnu Katarinu Lovrić. Par se razveo nakon tri godine braka, a prošle godine krenula su šuškanja kako poduzetnik ljubi Valentinu Blažeković iz Donjeg Miholjca. No, nikada službeno nisu potvrdili niti demantirali sporna nagađanja.