FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OSVANULA FOTOGRAFIJA /

A gdje je Barbara? Mate Rimac partijao na Ultri u društvu influencera

A gdje je Barbara? Mate Rimac partijao na Ultri u društvu influencera
×
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Poduzetnik je uživao u festivalskoj atmosferi, a na fotografijama s događaja Barbara se nije pojavila

12.7.2026.
9:43
Hot.hr
Luka Stanzl/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Sinoć je završena druga večer festivala Ultra Europe u Splitu, koja je i ove godine privukla brojne domaće i strane posjetitelje.

Među onima koji su se pojavili na festivalu bio je i poduzetnik Mate Rimac (38). Crnogorski ugostitelj, DJ i bivša reality zvijezda Milan Đorđević Crni na svom je Instagram Storyju objavio nekoliko fotografija s festivala, među kojima su i one na kojima se mogu vidjeti Mate Rimac. Na fotografijama nije viđena Matina djevojka Barbara Kotarski što je odmah izazvalo šuškanja. 

A gdje je Barbara? Mate Rimac partijao na Ultri u društvu influencera
Foto: Instagram Story

Tko je Barbara Kotarski? 

Osim što je aktivna na društvenim mrežama, Kotarski se predstavlja kao diplomirana ekonomistica, model i filantropkinja. Njezin rad u modelingu odveo ju je u brojne svjetske metropole, dok je karijeru u financijama započela nakon što je diplomirala poslovnu ekonomiju na riječkom sveučilištu.

A gdje je Barbara? Mate Rimac partijao na Ultri u društvu influencera
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ona je i predsjednica udruge LearnTwoHelp, organizacije koja se posvetila obrazovanju djece u siromašnim područjima, čime aktivno doprinosi društvenoj zajednici. 

Podsjetimo, sredinom 2024. godine krenula su šuškanja kako Mate Rimac više ne ljubi samozatajnu Katarinu Lovrić. Par se razveo nakon tri godine braka, a prošle godine krenula su šuškanja kako poduzetnik ljubi Valentinu Blažeković iz Donjeg Miholjca. No, nikada službeno nisu potvrdili niti demantirali sporna nagađanja. 

Mate RimacUltra FestivalSplit
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike