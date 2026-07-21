Dinamo u finišu poluvremena stisnuo gas: McKenna je mogao vratiti sve na početak

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Dinamo u utakmici protv Thuna u 2. pretkolu Lige prvaka gubi 1:0 od 20. minute, nakon čega pokušava svim silama doći do ijednačenja. Nizali su brojne šane, a jednu od njih je imao i Scott Mckenna koji je pucao glavom nakon ubačaja Zajca iz kornera.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.