Bili smo na otoku gdje gosti beru vlastiti ručak: Sve se vrti oko organske proizvodnje

EUROPSKI PREDVODNICI /

Kad vam u Grčkoj na stol stigne grčka salata, velika je šansa da su rajčice, krastavci, feta sir, maslinovo ulje, origano i masline domaće proizvodnje. Sve češće su i organski uzgojeni. Bez pesticida, herbicida i GMO-a, jer Grčka je po ulaganjima u organsku proizvodnju među europskim predvodnicima.

Europski cilj je da do 2030. godine 25 posto poljoprivrednih površina bude pod organskom proizvodnjom, a Grčka je već na oko 20 posto.

Na Krfu, koji zbog zelenila i kristalno čistog Jonskog mora zovu i 'Smaragdnim otokom', organski uzgoj pretvoren je u održivi biznis. Od resorta koji gostima poslužuju povrće ubrano doslovno pokraj stola, do obiteljskih farmi maslinova ulja i organskih vina, sve se više proizvodi bez kemikalija i pesticida.

"Odlučili smo napraviti bio farmu, sve biljke se uzgajaju bez ikakvih kemikalija. Naš je cilj da gosti kad dođu mogu vidjeti kako povrće dolazi na njihov tanjur", rekao je Philippos Stamelos, generalni direktor Sentido Apollo Palace Resorta.

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