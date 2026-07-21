Apartmani u Istri su prazni? Bili smo u inspekciji: 'Svakako ima razloga za brigu'

DRUGAČIJI TRENDOVI /

Svi pričaju da ima manje gostiju, svi pričaju da je sezona slabija, svi pričaju da ima praznih soba, a mi smo htjeli provjeriti ima li istine u tim pričama.

U lipnju je Hrvatsku posjetilo sedam posto manje turista. U Puli je recimo bilo više gostiju, ali ostajali su kraće. Ima li to sve veze s nogometom i hoće li sezona krenuti u kolovozu?

Ima razloga za brigu

Trendovi su drukčiji u Puli. Od 1. srpnja do danas, ostvareno je četiri posto više dolazaka, ali i dva posto manje noćenja. Što znači više gostiju, ali s kraćim boravcima. Dok je obiteljski, odnosno privatni smještaj u tom periodu pao za šest posto u odnosu na 2025.

"Svakako razloga za brigu ima. Booking i rezervacije i dalje idu usporeno. Velik je i izražen trend last minute bookinga. Mislim da su cijene van pansiona sigurno to napravile, možda je gostu cijena smještaja prihvatljiva, ali neće doći zbog onoga što zna da će potrošiti prema vani", smatra Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih agencija pri HGK

Pogledajte u našem prilogu.