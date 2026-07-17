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'OVO SAM RADILA CIJELI ŽIVOT' /

Nigdje u Europi ljudi ne žive dugo kao u španjolskoj metropoli, doznali smo koja je tajna

Doživjeti 88 godina za žene tamo posve je uobičajena stvar. To je regija gdje u Europi ljudi najdulje žive, u prosjeku čak sedam godina dulje nego u Hrvatskoj. A to nije ni neki mirni otok, ni klasični Mediteran, ni mirna priroda. To je regija oko španjolske metropole, Madrida. Tamo je jako puno sunca, klima je blaga, ljudi se puno druže i puno vremena provode van kuće. Je li u tome tajna Madrileñosa?

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17.7.2026.
11:34
Rikardo Stojkovski
španjolskaMadrid
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