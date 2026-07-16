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NEKI NOVI TREND /

Hrvatska još nije imala ovakva nevremena i požare? 'Nešto novo nam se događa'

Novo vrijeme donijelo je nove probleme. Zbog ljetnih nevremena dramatično je porastao broj požara. Vatru sada pale gromovi, kao što se za vikend dogodilo na Korčuli.

I to se najčešće događa na područjima do kojih nema cesti ni puteva: pa glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković najavljuje drastične mjere za vlasnike parcela koji ne krče šume i raslinje. 

Osamdeset posto veća je površina zahvaćena požarima nego lani.

Na naše pitanje da smo i ranije imali ljetnih nevremena, ali što je ove sezone drugačije, Darko Dukić, vatrogasni zapovjednik Šibensko-kninske županije ističe: "Bilo ih je, one brzo dođu i brzo otiđu, ali ove godine je karakteristično da su suha, bez kiše i to je neki novi trend nešto novo što nam se događa."

 

 

 

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16.7.2026.
12:05
Ivan Skorin
PožarVatrogasciNevrijeme
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