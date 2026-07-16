Hrvatska još nije imala ovakva nevremena i požare? 'Nešto novo nam se događa'

NEKI NOVI TREND /

Novo vrijeme donijelo je nove probleme. Zbog ljetnih nevremena dramatično je porastao broj požara. Vatru sada pale gromovi, kao što se za vikend dogodilo na Korčuli.

I to se najčešće događa na područjima do kojih nema cesti ni puteva: pa glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković najavljuje drastične mjere za vlasnike parcela koji ne krče šume i raslinje.

Osamdeset posto veća je površina zahvaćena požarima nego lani.

Na naše pitanje da smo i ranije imali ljetnih nevremena, ali što je ove sezone drugačije, Darko Dukić, vatrogasni zapovjednik Šibensko-kninske županije ističe: "Bilo ih je, one brzo dođu i brzo otiđu, ali ove godine je karakteristično da su suha, bez kiše i to je neki novi trend nešto novo što nam se događa."