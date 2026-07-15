FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HIT DANA IZ PARIZA /

Ovako je borba Zelenskog s neodvojivim čepom zabavila Europljane: 'Skinuo ga je kao ruski dron'

Francuska vojna parada je završila, ali jedan video iz Pariza i dalje živi. Volodimir Zelenski naime prvi se put susreo s bocom s neodvojivim čepom. I postao hit društvenih mreža, i Direktov hit dana.

Ukrajinskom predsjedniku nije bilo jasno zašto ne može skinuti čep, ali bio je uporan i na kraju u tome uspio. Našao je način da zaobiđe direktivu, "trebalo bi ga uhititi, Ukrajina izgleda ipak nije spremna za EU, skinuo ga je kao ruski dron": samo su neki od šaljivih komentara Europljana koji s neodvojivim čepovima žive već dvije godine. 

VOYO logo
15.7.2026.
23:07
RTL Direkt
Volodimir ZelenskiPlasticni CepoviVojna Parada
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa