Ovako je borba Zelenskog s neodvojivim čepom zabavila Europljane: 'Skinuo ga je kao ruski dron'

HIT DANA IZ PARIZA /

Francuska vojna parada je završila, ali jedan video iz Pariza i dalje živi. Volodimir Zelenski naime prvi se put susreo s bocom s neodvojivim čepom. I postao hit društvenih mreža, i Direktov hit dana.

Ukrajinskom predsjedniku nije bilo jasno zašto ne može skinuti čep, ali bio je uporan i na kraju u tome uspio. Našao je način da zaobiđe direktivu, "trebalo bi ga uhititi, Ukrajina izgleda ipak nije spremna za EU, skinuo ga je kao ruski dron": samo su neki od šaljivih komentara Europljana koji s neodvojivim čepovima žive već dvije godine.