Kakva vojna sila u Parizu! Posebno su moćni hrvatski specijalci, pogledajte ove prizore

Dan pada Bastille Francuska slavi najvećim vojnim mimohodom u svojoj povijesti. Na Champs-Élyséesu sudjeluje gotovo 7000 vojnika, a među njima je 500 inozemnih. Svečanost je počela preletom dvaju borbenih zrakoplova Mirage 2000 kojima zajednički upravljaju francuski i ukrajinski piloti.

Među savezničkim čelnicima u Parizu se našao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, njemački kancelar Friedrich Merz te britanski premijer Keir Starmer.

Podsjetimo, francuski predsjednik Emmanuel Macron na mimohod je pozvao oko 30 vođa zemalja okupljenih u takozvanu Koaliciju voljnih, skupinu zapadnih zemalja koje podupiru Ukrajinu. Između ostalih u Parizu su se našli i hrvatski premijer Andrej Plenković kao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Ovogodišnja svečanost predstavlja jačanje francuske vojske i europske obrane te potvrđuje nastavak potpore Ukrajini, navodi Elizejska palača.

Riječ je o 10. i posljednjoj paradi u povodu Dana pada Bastille za Macronova predsjedanja. Povorku predvodi oko 500 pripadnika oružanih snaga iz zemalja članica Koalicije voljnih, a u mimohodu sudjeluje i 25 ukrajinskih vojnika. Nakon prijepora unutar hrvatskog državnog vrga, odlučeno je da će Hrvatsku na vojnoj paradi u Parizu predstavljati pripadnici ATJ Lučko.

Sigurnosne mjere izuzetno su stroge pa je na terenu oko 7.000 policajca. Brojne postaje podzemne željeznice su zatvorene, a građani koji žele nazočiti paradi moraju imati poseban QR kod. Policija je u pojačanoj pripravnosti i zbog polufinalne utakmice Francuske i Španjolske, nakon koje bi moglo biti nereda.