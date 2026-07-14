Pratite uživo vojnu paradu povodom obiljevažanja Dana pada Bastille

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SUDJELUJE I HRVATSKA /

Premijeri i predsjednici danas će biti na paradi u povodu Dana pada Bastille u Parizu.

Na paradi će sudjelovati gotovo 7000 vojnika, a među njima i 500 stranih. Na mimohodu će iz Hrvatske, umjesto Počasno-zaštitne bojne, biti pripadnici Antiterorističke jedinice Lučko.

Foto: RTL Danas

Foto: RTL Danas

Sigurnosne mjere izuzetno su stroge te će na terenu biti oko 7.000 policajca. Brojne postaje podzemne željeznice su zatvorene, a građani koji žele nazočiti paradi moraju imati poseban QR kod.

Policija je u pojačanoj pripravnosti i zbog polufinalne utakmice Francuske i Španjolske, nakon koje bi mogli biti nereda.

Podsjetimo, hrvatsko sudjelovanje na paradi izazvalo je sukob između premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića, koji je kao vrhovni vojni zapovjednik odlučio da hrvatska vojska neće ići u Pariz. Francuskoj predbacuje nesudjelovanje na prošlogodišnjem mimohodu u Zagrebu te vojnu suradnju sa Srbijom. Kazao je i kako ovaj mimohod vidi kao promociju Koalicije voljnih.