SAD morale vratiti 81 milijardu dolara zbog Trumpa: Spremaju se nove carine, Europa je na udaru

Američka vlada ove je fiskalne godine već vratila čak 81 milijardu dolara tvrtkama kojima su prethodno naplaćene carine, nakon što je američki Vrhovni sud presudio da je velik dio mjera koje je uveo predsjednik Donald Trump bio nezakonit.

Prema podacima američkog Ministarstva financija objavljenima u ponedjeljak, riječ je o golemom skoku u odnosu na isto razdoblje prošle godine, kada je isplaćeno svega pet milijardi dolara povrata. Američka fiskalna godina počela je u listopadu 2025, piše Guardian.

Carine na uvoz robe jedan su od glavnih stupova Trumpove gospodarske politike otkako se prošle godine vratio u Bijelu kuću. Predsjednik je tvrdio da će njima vratiti proizvodnju u SAD, osigurati bolje trgovinske sporazume i smanjiti proračunski deficit.

No u veljači je Vrhovni sud ukinuo velik dio dodatnih carina koje je Trump uveo, zbog čega je savezna vlada morala vratiti novac kompanijama koje su ih platile.

Dužnosnik Ministarstva financija izjavio je da je gotovo cijeli rast isplaćenih povrata posljedica upravo te sudske odluke, pri čemu je najveći dio novca vraćen tijekom svibnja i lipnja.

Deficit ponovno raste

Iako su prihodi od carina prošle godine privremeno smanjili američki proračunski deficit, taj se trend sada preokrenuo. Deficit je u prvih devet mjeseci fiskalne godine dosegnuo 1,367 bilijuna dolara, što je dva posto više nego u istom razdoblju prošle godine.

Istodobno, SAD je potrošio više od jednog bilijuna dolara samo na kamate na javni dug, što je povećanje od 14 posto. Vojna potrošnja porasla je pet posto zbog rata na Bliskom istoku.

Privremena globalna carina od 10 posto istječe 24. srpnja, no Bijela kuća već priprema nove mjere.

Administracija smatra da pojedine države ne provode dovoljno strogo propise protiv prisilnog rada te da imaju prekomjerne industrijske kapacitete. Novi paket carina mogao bi obuhvatiti Ujedinjenu Kraljevinu, Japan, Indiju, Tajvan i Kinu, a očekuje se da će se stope kretati između 10 i 12,5 posto.

Time bi Trumpova administracija pokušala zaobići ograničenja koja je njegovoj carinskoj politici postavio Vrhovni sud. SAD je ujedno zaprijetio i uvođenjem novih carina od 25 posto na robu iz Brazila.

Trump zaprijetio Europi carinama od 100 posto

Američki predsjednik prošlog je mjeseca zaprijetio europskim državama koje uvode ili zadržavaju porez na digitalne usluge velikih američkih tehnoloških kompanija.

Poručio je da će svaka država koja uvede takav porez odmah biti suočena sa stopostotnim carinama na svu robu koju izvozi u Sjedinjene Američke Države. Dodao je i da će te carine imati prednost pred svim postojećim ili budućim trgovinskim sporazumima sa SAD-om.

Ujedinjena Kraljevina trenutačno primjenjuje porez na digitalne usluge od dva posto za velike društvene mreže, internetske tražilice i internetska tržišta. Porez se odnosi na kompanije poput Applea, Googlea i Amazona te je britanskoj državnoj blagajni u fiskalnoj godini 2024./2025. donio više od 800 milijuna funti (oko 925 milijuna eura), piše Guardian.

Francuska, Španjolska i Italija primjenjuju porez od tri posto na velike tehnološke tvrtke, dok je još nekoliko članica Europske unije uvelo ili planira uvesti slične mjere.

U objavi na Truth Socialu Trump je poručio da više europskih zemalja razmatra skoru primjenu poreza na digitalne usluge američkim kompanijama te upozorio da će "svaka država koja uvede takav porez odmah biti suočena sa stopostotnom carinom na svu robu koju izvozi u Sjedinjene Američke Države". Dodao je da će se ta mjera primijeniti bez obzira na postojeće ili buduće trgovinske sporazume te da će stupiti na snagu odmah ako zemlje nastave s uvođenjem takvog poreza.