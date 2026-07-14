Agent ICE-a ubio mladića na ulici, kruži snimka: 'Uznemirujuće i neprihvatljivo'

Agenti američke Imigracijske i carinske službe (ICE) ustrijelili su vozača u priobalnom gradu u saveznoj državi Maine u ponedjeljak, manje od tjedan dana otkako je agent ICE-a tijekom prometne kontrole u Teksasu ubio muškarca.

Američko ministarstvo domovinske sigurnosti je gotovo 12 sati nakon događaja reklo da je agent ICE-a u "strahu za sigurnost javnosti" otvorio vatru na muškarca kada je pokušao pobjeći od agenata koji su pokušali zaustaviti njegovo vozilo.

Ministarstvo nije pojasnilo na koji način je vozač mogao predstavljati prijetnju. Incident se zbio oko sedam sati prijepodne po lokalnom vremenu u gradu Biddefordu, oko 24 kilometara južno od Portlanda, najvećeg grada u državi Maine.

'Uznemirujuće'

Ministarstvo, koje je nadređeno ICE-u, nije pružilo mnogo drugih pojedinosti, no kazalo je da su uključeni agenti "provodili ciljani nadzor na posljednjoj poznatoj adresi ilegalnog imigranta s konačnom zapovijedi o deportaciji".

Prema ministarstvu, "ilegalni imigrant je stan napustio u vozilu", a agenti ICE-a su ga pratili. Agencija nije rekla da je osoba koja je napuštala stan bila ona koja je bila pod nadzorom. Ministarstvo je dodalo da su lokalna policija i Savezni istražni ured (FBI) "došli na mjesto događaja".

Zagovornici imigracije su kazali da je ubijen 26-godišnji Kolumbijac koji je imao dozvolu za rad u Sjedinjenim Američkim Državama te je posjedovao broj socijalnog osiguranja, no nisu ga imenovali niti kazali kako su ga identificirali. "Ovo je poražavajuće, uznemirujuće i neprihvatljivo", kazali su udruženja Koalicija za prava imigranata i Presente! Maine u zajedničkom priopćenju.

Broj usmrćenih osoba tijekom protuimigracijskih napora, koji traju od siječnja 2025. kada se predsjednik Donald Trump vratio na dužnost i započeo kampanju masovnih deportacija, ubojstvom u ponedjeljak popeo se na najmanje sedam.

Do pucnjave je došlo šest dana otkako je agent ICE-a tijekom prometne kontrole u teksaškom Houstonu ustrijelio 52-godišnjeg Lorenza Salgada Arauja u sklopu, kako je rekla agencija, ciljane protuimigracijske operacije. ICE je u priopćenju rekao da se Salgado, meksički državljanin koji u SAD-u nezakonito živi preko tri desetljeća, prvo zabio u vozilo agenata, a zatim pokušao automobilom udariti jednog od njih koji je u samoobrani otvorio vatru.

Agencija nije pružila dokaze, a u sličnim događajima tijekom protekle godine, prvotna priopćenja ICE-a ili ministarstva domovinske sigurnosti o korištenju sile su kasnije opovrgnuta videosnimkama ili drugim dokazima, piše Reuters.