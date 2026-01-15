Policajci u gas maskama postrojili ljude, sve je puno suzavca: Grad kao ratna zona
Žestoki sukobi policije i prosvjednika izbili su u srijedu navečer u američkom Minneapolisu nakon što je službenik agencije za imigraciju i carinsku zaštitu (ICE) u nogu upucao muškarca iz Venezuele, javlja CNN.
Ministarstvo unutarnje sigurnosti tvrdi da je riječ o ilegalnom imigrantu koji je pružao otpor nakon što su ga savezni agenti ciljano zaustavili u prometu. "Nasilno je napao jednog agenta i potom je pogođen u nogu", stoji u priopćenju.
Grad Minneapolis izvijestio je da se upucani muškarac nalazi u obližnjoj bolnici. Zadobio je ozljede koje nisu opasne po život.
Policajci u gas maskama
Nekoliko sati nakon incidenta, u blizini su se okupili demonstranti i suočili s policijom, koja je upotrijebila suzavac, kuglice s paprom, a odjeknuo je i zvuk sličan šok-bombama. Službenici su ljude potom pozvali da se raziđu i vrate svojim kućama.
Na kaotičnim fotografijama vide se naoružani policajci u gas maskama postrojeni na ulicama prepunim prosvjednika. U pozadini se izdiže gusti dim, a zabilježeno je crvenih i žutih bljeskova.
Prošli tjedan ubijena žena
Pucnjava se odvila svega nekoliko kilometara od mjesta na kojem je jedan službenik ICE-a prošli tjedan vatrenim oružjem ubio 37-godišnju Renee Nicole Good. Savezne vlasti tvrde ga je žena pokušala pregaziti, no postoji snimka na kojoj s vidi kako se Goodino vozilo u trenutku pucnjave okreće od agenta.
Prosvjedi i napetosti nakon ubojstva pojačali su u nekoliko gradova u Minnesoti, koja je u ponedjeljak podnijela tužbu kojom traži zaustavljanje ICE-a.
Američki predsjednik Donald Trump nedugo nakon ubojstva Good je nazvao "profesionalnom agitatoricom koja je nasilno, namjerno i brutalno pregazila službenika ICE-a", no u najnovijem intervjuu za agenciju Reuters ublažio je svoj stav.
"Ne ulazim u to je li bilo dobro ili loše. Znam da je bila teška situacija. Prema agentima ICE-a pokazano je malo poštovanja. Jako je tužno to vidjeti s obje strane", poručio je Trump.
