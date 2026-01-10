FREEMAIL
OBRAČUN NA ULICAMA /

Prosvjednici bijesni zbog smrti mlade Amerikanke: Deseci uhićenih, policiju gađali ledom

OBRAČUN NA ULICAMA /

Prosvjednici bijesni zbog smrti mlade Amerikanke: Deseci uhićenih, policiju gađali ledom
Foto: Aa/abaca/abaca Press/profimedia

Prema riječima vlasti, prosvjednici su bacali led, snijeg i kamenje na policajce i njihova vozila

10.1.2026.
22:29
Dunja Stanković
Aa/abaca/abaca Press/profimedia
Najmanje 29 ljudi uhićeno je u Minneapolisu tijekom prosvjeda zbog smrti žene koju je upucao agent američke imigracijske i carinske službe (ICE).

Jedan je policajac ozlijeđen nakon što je na njega bačen "komad leda", kazali su gradski dužnosnici tijekom demonstracija u kojima je u petak navečer sudjelovalo 1000 ljudi koji su izašli na ulice grada, prenosi BBC. 

Prosvjednici bijesni zbog smrti mlade Amerikanke: Deseci uhićenih, policiju gađali ledom

Foto: Aa/abaca/abaca Press/profimedia
Foto: Aa/abaca/abaca Press/profimedia
Prosvjednici bijesni zbog smrti mlade Amerikanke: Deseci uhićenih, policiju gađali ledom
Foto: Aa/abaca/abaca Press/profimedia
Prosvjednici bijesni zbog smrti mlade Amerikanke: Deseci uhićenih, policiju gađali ledom
Foto: Aa/abaca/abaca Press/profimedia

Policija Minneapolisa proglasila je u petak navečer nezakonito okupljanje prosvjednika koji su se okupili ispred hotela Canopy u gradu, gdje se vjeruje da su odsjeli neki agenti ICE-a.

Policija je također objavila da su "ljudi provalili u hotel kroz bočni ulaz". Na snimkama s društvenih mreža vidi se da prosvjednici koriste svjetiljke, zviždaljke i bubnjeve na prosvjedu. 

Prema riječima vlasti, prosvjednici su bacali led, snijeg i kamenje na policajce i njihova vozila. Jedan je policajac lakše ozlijeđen te mu nije bila potrebna liječnička pomoć.

Dužnosnici su rekli da je meta bio i još jedan hotel u gradu te da su oštećeni prozori i grafiti.

Bijes zbog smrti žene

Na konferenciji za novinare u subotu, gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey pohvalio je većinu prosvjednika za koje je rekao da su bili mirni, ali je napomenuo da će oni koji uzrokuju štetu ili dovedu druge u opasnost biti uhićeni. 

Svi koji su uhićeni u petak navečer naknadno su pušteni na slobodu, rekao je šef policije Minneapolisa Brian O'Hara.

Prosvjedi protiv provedbe imigracijskog zakona održali su se diljem SAD-a nakon što je 37-godišnja Renee Nicole Good ranije ovoga tjedna upucana u svom automobilu. 

Na snimkama se vide agenti ICE-a kako prilaze njezinom automobilu i govore joj da napusti vozilo. Jedan od agenata povukao je kvaku na vozačevim vratima, no bila su zaključana. Dok se vozačica pokušala odvesti, jedan od agenata je s prednje strane automobila uperio pištolj u nju te se začulo nekoliko pucnjeva. 

Prosvjednici bijesni zbog smrti mlade Amerikanke: Deseci uhićenih, policiju gađali ledom
Foto: Aa/abaca/abaca Press/profimedia
Prosvjednici bijesni zbog smrti mlade Amerikanke: Deseci uhićenih, policiju gađali ledom
Foto: Aa/abaca/abaca Press/profimedia

Trumpova administracija pravdala se kazavši da je agent koji je u nju pucao djelovao u samoobrani. Lokalni dužnosnici, s druge strane, inzistiraju da ubijena žena nije predstavljala opasnost. 

Policajac koji ju je upucao je Jonathan Ross, veteran agent ICE-a koji je prethodno ozlijeđen na dužnosti kada ga je udario automobil. Ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem tvrdi da je agent više puta pucao u Good jer ga je pokušala pregaziti automobilom. 

Daljnji prosvjedi planirani su u Minneapolisu ovog vikenda, kao i u Teksasu, Floridi, Washingtonu i drugdje u SAD-u, prema Indivisibleu, organizaciji koja je osnovana kako bi se oduprla Trumpovoj administraciji.

POGLEDAJTE VIDEO: Američki agent ubio ženu nasred ceste: 'To je čin domaćeg terorizma...'

SadIcePucnjava
