'Brižna majka' iza sebe ostavila troje djece: Smrtonosno pucanje ICE-a pokrenulo raspravu o korištenju sile

Ženu koju je u srijedu, 7. siječnja, u Minneapolisu upucao i ubio agent ICE-a, identificirala je njezina majka kao Renee Nicole Good (37).

Donna Ganger je za Minnesota Star Tribune izjavila da je njezina kći živjela u Twin Citiesu sa svojim partnerom. Ganger je rekla da je obitelj obaviještena o smrti u srijedu kasno ujutro.

"To je tako glupo da je ubijena. Vjerojatno je bila prestravljena", rekla je Ganger nakon što je od novinara saznala neke okolnosti.

Ganger je rekla da njezina kći "uopće nije dio ničega takvog", misleći na prosvjednike koji su se suprotstavili agentima ICE-a.

"Renee je bila jedna od najljubaznijih osoba koje sam ikad poznavala“, rekla je: "Bila je izuzetno suosjećajna. Cijeli se život brinula o ljudima. Bila je puna ljubavi, opraštala je i bila je privržena. Bila je nevjerojatno ljudsko biće".

Instagram račun koji izgleda pripada Good opisuje je kao "pjesnikinju, spisateljicu, suprugu, majku i užasnu gitaristicu".

BREAKING: Tonight, cities across the country erupted in protest against ICEpic.twitter.com/CngPJd6AfE — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) January 8, 2026

Sin ima tek šest godina..

Good je prethodno bila u braku s Timmyjem Rayom Macklinom Jr., koji je umro 2023. u dobi od 36 godina. Macklinov otac, Timmy Ray Macklin Sr., bio je šokiran kada je čuo vijest da je Good upucana i ubijena.

Rekao je da Good i njegov sin imaju dijete koje sada ima 6 godina.

"Nema nikoga drugog u njegovom životu", rekao je Macklin: "Vozit ću. Letjet ću. Doći ću po svoje unuče".

Good je opisana kao "tako topla i brižna majka".

"Bila je miroljubiva, učinila je pravu stvar. Umrla je jer je voljela svoje susjede“, rekla je Jaylani Hussein, izvršna direktorica CAIR-MN.

Macklin je dodao da Good ima još dvoje djece za koju vjeruje da žive sa svojom širom obitelji.

"Ne mogu zamisliti"

U kratkoj biografiji na Facebook stranici Odjela za engleski jezik navodi se da je Good, tada poznata kao Renee Macklin, iz Colorado Springsa i da je vodila podcast sa svojim suprugom Timom Macklinom.

"Kad ne piše, ne čita ili ne priča o pisanju“, nastavlja se u objavi, „ima filmske maratone i stvara umjetnost.“

"To je prekrasna obitelj. Imaju sina. Vrlo je drag. Obožava našeg psa. Uvijek mora otrčati do nje, maziti je i igrati se s njom“, rekla je njezina susjeda, nadodajući kako "jednostavno ne može ni zamisliti kroz što ta obitelj prolazi".

🇺🇸🔴 NEW

Chicago joined national protests against ICE, denouncing the killing of Renee Nicole Good in Minneapolis



There have been confirmed reports of more protest in Seattle, Portland, New Orleans, Milwaukee, San Antonio, New York, Columbus. Pretty much indicating protests… pic.twitter.com/IbFcGOfpFw — War-News (@WarNewsWorld1) January 8, 2026

Prosvjedi

Podsjetimo, agent Službe za imigraciju i carinu smrtno je upucao 37-godišnju ženu identificiranu kao Renee Good prvog dana imigracijskih racija u Minneapolisu.

Ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem nazvala je Goodove postupke, odnosno vožnju automobilom dalje od agenata ICE-a, što se vidi na snimkama koje su snimili prolaznici, činom "domaćeg terorizma", dok je Donald Trump nazvao Good "profesionalnim agitatorom".

Izabrani dužnosnici Minnesote, uključujući guvernera Tima Walza i gradonačelnika Minneapolisa Jacoba Freya, nazvali su odgovor Trumpove administracije "propagandom" i pozvali ICE da napusti grad. Tisuće prosvjednika okupilo se večeras na bdijenjima i prosvjedima u Minneapolisu, New Yorku i Chicagu u spomen na Gooda, piše The Guardian.

Foto: Profimedia

Pokrenuta rasprava

Smrtonosno pucanje na ženu od strane saveznog imigracijskog službenika u Minneapolisu u srijedu ponovno je otvorilo nacionalnu raspravu o tome kada službenik za provođenje zakona opravdano smije upotrijebiti smrtonosnu silu protiv nekoga u vozilu u pokretu.

Ubojstvo, snimljeno mobitelom, otkrilo je oštre podjele između saveznih vlasti, koje brzo brane postupke agenta, i lokalnih čelnika koji pucnjavu nazivaju neopravdanom. Pitanje je ponovno pokrenulo raspravu o pravilima uporabe sile koja su policijske uprave usvojile prije nekoliko desetljeća kako bi smanjile rizik od smrti prolaznika ili gubitka kontrole vozača nakon što je upucan.

Mnoge policijske uprave godinama ograničavaju kada policajci mogu pucati na vozila u pokretu. Općenito, pucanje je zabranjeno, osim ako vozač neposredno prijeti smrtonosnom silom izvan vozila. Policijska uprava grada New Yorka bila je među prvima koja je usvojila ta ograničenja. Odjel je policajcima zabranio pucanje na vozila u pokretu ili iz njih nakon što je pucnjava 1972. godine u ukradenom automobilu ubila 10-godišnjeg putnika, što je izazvalo prosvjede, piše ABC News.

Foto: Profimedia

Kada je dopuštena smrtonosna sila?

U pucnjavi u Minneapolisu, vozilo se na snimkama vidi kako se sudara s dva parkirana automobila prije nego što se zaustavi.

Nije jasno je li vozilo kontaktiralo policajca prije nego što je agent reagirao. Ministarstvo pravosuđa navodi da se vatreno oružje ne smije koristiti samo za onesposobljavanje vozila u pokretu.

Smrtonosna sila dopuštena je samo kada netko u vozilu neposredno prijeti drugoj osobi smrtonosnom silom ili kada vozilo predstavlja neposrednu opasnost i ne postoji razumna alternativa.

Foto: Profimedia

Stručnjaci upozoravaju na potrebu paralelnih istraga

"Potrebne su dvije temeljite paralelne istrage. Prvo bi službenici ICE-a trebali administrativno istražiti je li agent prekršio politiku ili obuku, a zatim bi i državni dužnosnici trebali provesti kaznenu istragu", rekao je Geoffrey Alpert, profesor kriminologije.

Incident se dogodio dok Služba domovinske sigurnosti pojačava operacije u Minnesoti, raspoređujući oko dvije tisuće agenata i policajaca.

To je najmanje peta smrtna žrtva u nasilnim susretima između agenata ICE-a i članova zajednice. Sličan slučaj dogodio se u Chicagu u listopadu kada je agent Granične patrole upucao Marimar Martinez, koja je preživjela, a slučaj je kasnije odbačen nakon pregleda snimki.

Hundreds have now gathered in Lower Manhattan in protest of ICE following the shooting in Minneapolis. pic.twitter.com/Vp807rsntE — Dean_Moses (@Dean_Moses) January 7, 2026

Ubijena trudna vozačica

Rasprava o pucanju na vozila u pokretu dodatno je zaoštrena poznatim slučajevima, uključujući pucnjavu u Ohiju 2023. godine, kada je trudna vozačica ubijena, a policajac kasnije oslobođen.

"Ako je ova žena blokirala ulicu i operaciju provođenja zakona, imaju pravo uhititi je. Ono što nemaju pravo učiniti jest upotrijebiti smrtonosnu silu kako bi je uhitili. Samo iz gledanja videa, ovo se čini kao nečuven primjer", poručio je John P. Gross, profesor prava sa Sveučilišta Wisconsin.

Gross dodaje da policajci moraju procijeniti cjelokupnu situaciju i razmotriti mogu li osumnjičenu osobu uhititi kasnije, bez upotrebe smrtonosne sile.

Minnesota je usvojila reviziju zakona o upotrebi sile koja zahtijeva jasno identificiranu i neposrednu prijetnju, olakšavajući tužiteljima podnošenje optužnica za prekomjernu upotrebu sile.

Previše je rano za zaključke o eventualnoj kaznenoj odgovornosti agenta ICE-a. Više istraga, uključujući onu FBI-a, još je u tijeku. Savezni službenici uživaju široku zakonsku zaštitu dok obavljaju dužnosti, ali lokalni tužitelji imaju nadležnost i mogu poduzeti akciju ako utvrde nezakonito djelovanje.

"Zaključak je da imamo nadležnost, ali istraga je još u tijeku i odluke o optužnicama bit će donesene kasnije, ako uopće budu", rekao je Daniel Borgertpoepping, glasnogovornik ureda okružnog tužitelja Hennepina.

