Deveti dan prosvjeda u Iranu: Najmanje 19 ubijeno? 'Smrt diktatoru!'

Val prosvjeda koji je izbio zbog urušavanja iranskog gospodarstva ušao je u deveti dan, a napetosti dodatno podiže američki predsjednik Donald Trump, koji je ponovno zaprijetio mogućom intervencijom.

Na snimkama koje kruže internetom vide se masovni prosvjedi u Teheranu i brojnim iranskim provincijama, dok aktivisti za ljudska prava tvrde da je dosad ubijeno najmanje 19 prosvjednika i jedan pripadnik sigurnosnih snaga, piše BBC.

Prema njihovim navodima, nemiri su se proširili na 26 od ukupno 31 iranske provincije.

President Trump has reiterated his warning to Iran, saying they'll be "hit very hard" by the US if they start killing protesters.



Activist groups says as many as 19 people have been killed in the last eight days of protests over the ailing economy.

Proširile su se snimke

Snimke do kojih je došao BBC Persian prikazuju kako su prosvjednici u nedjelju navečer marširali ulicama Sarija, grada sjeverno od Teherana, uzvikujući parole poput "Smrt diktatoru", misleći na vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hameneija, te "Pahlavi se vraća", aludirajući na prognanog sina pokojnog šaha.

In Iran, massive crowds of anti-Islamist-regime, pro-@PahlaviReza protesters are taking to the streets in Tehran's Haft-Hoz Square, chanting "Death to The Dictator," directly targeting Khamenei and his terrorist regime.

Na jednom od videozapisa vidi se i kako se ljudi razbježavaju dok odjekuje pucnjava.

Društvene mreže preplavile su i snimke iz grada Yasuja na jugozapadu Irana, na kojima se čuje kako okupljeni skandiraju "Sloboda, sloboda, sloboda". U javnosti se pojavio i video koji navodno prikazuje upad sigurnosnih snaga u bolnicu u gradu Ilamu, gdje su se, prema tvrdnjama aktivista, skrivali ranjeni prosvjednici.

The regime's suppressive forces have violently raided Ilam's Khomeini Hospital in an attempt to identify and arrest the protesters injured during the clampdown. Video shows people trying to prevent them from entering the hospital to no avail.

یورش سرکوبگران… pic.twitter.com/YmbDuEjsak — Ali Javanmardi (@Javanmardi75) January 4, 2026

Trump upozorio

Situaciju je komentirao i američki predsjednik Donald Trump, koji je upozorio da će iranske vlasti biti "snažno pogođene" ako dođe do novih žrtava.

"Vrlo pažljivo pratimo situaciju. Ako počnu ubijati ljude kao što su to prije činili, mislim da će ih Sjedinjene Države vrlo snažno pogoditi", rekao je Trump novinarima.

U.S. President Donald Trump:



"if (Iran) starts killing people like they have in the past, I think they're gonna get hit very hard by the United States."

S druge strane, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova optužio je Izrael da pokušava "potkopati iransko nacionalno jedinstvo", reagirajući na izjavu izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, koji je izrazio "solidarnost svoje vlade s borbom iranskog naroda".

"Nasilnike treba staviti na njihovo mjesto"

Iranski dužnosnik Esmail Baqai poručio je da takve izjave nisu "ništa više od poticanja na nasilje". Iran i Izrael prošlog su lipnja vodili 12-dnevni rat, tijekom kojeg su bombardirana ključna iranska nuklearna postrojenja.

Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Baqer Qalibaf u ponedjeljak je izjavio da se "legitimni zahtjevi" prosvjednika moraju saslušati i iskoristiti kao temelj za promjene. Istodobno je upozorio da će se sa stranim agentima i protivnicima režima koji pokušavaju iskoristiti prosvjede "učinkovito suočiti".

Njegove izjave nadovezale su se na poruku vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija, koji je poručio da "nasilnike treba staviti na njihovo mjesto".

Novi val prosvjeda

Najnoviji val prosvjeda započeo je 28. prosinca, kada su trgovci u Teheranu izašli na ulice zbog naglog pada vrijednosti iranske valute u odnosu na američki dolar.

Rijal je potonuo na rekordno nisku razinu, inflacija je dosegnula 40 posto, dok sankcije povezane s iranskim nuklearnim programom dodatno guše gospodarstvo.

Prosvjedima su se ubrzo pridružili i studenti, a nemiri su se potom proširili i na druge gradove. Riječ je o najraširenijim prosvjedima u Iranu od ustanka 2022. godine, koji je izbio nakon smrti Mahse Amini u pritvoru moralne policije.

