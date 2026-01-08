Agent ubio ženu, šire se snimke: 'Razaraju obitelji, siju kaos...'

Američki imigracijski agent usmrtio je 37-godišnju ženu u Minneapolisu, što je izazvalo raspravu nakon što su lokalni dužnosnici odbacili tvrdnje administracije Donalda Trumpa da se radilo o samoobrani. Ministarstvo domovinske sigurnosti tvrdi da je Renee Nicole Good bila "nasilna izgrednica" koja je pokušala pregaziti agente, a gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey rekao je da je agen "bezobzirno upotrijebio silu", piše BBC.

Stotine agenata ICE-a raspoređene su u Minneapolis, u saveznoj državi Minnesota, kao dio akcije Bijele kuće protiv ilegalne imigracije.

Što se vidi na snimkama?

Videozapisi objavljeni na društvenim mrežama prikazuju trenutak pucnjave, koja se dogodila oko 10.25 sati po lokalnom vremenu u srijedu ujutro. S raznih mjesta vidi se kestenjasti SUV kako je blokirap stambenu ulicu u Minneapolisu, a gomila ljudi je kako se čini prosvjedovala.

Vozila za provođenje zakona pojavljuju se u blizini. Imigracijski agenti prilaze vozilu parkiranom na ulici, izlaze iz kamiona i govore ženi za volanom da izađe iz SUV-a. Jedan od agenata povlači kvaku na vozačevim vratima.

Drugi agent nalazi se blizu prednjeg dijela vozila, no na osnovi snimke nije jasno koliko je blizu agent i je li ga vozilo udarilo. Agent otvara vatru dok kestenjasti SUV pokušava pobjeći.

Čuju se tri pucnja, a vozilo gubi kontrolu i udara u automobil parkiran u blizini uz ulicu. U objavi na Truth Socialu, Trump je rekao da je policajac ICE-a "zlobno" pregažen. "Teško je povjerovati da je živ, ali se sada oporavlja u bolnici", napisao je.

Republikanski predsjednik također je okrivio "radikalnu ljevicu" za "svakodnevne prijetnje, napade i ciljanje naših policajaca i agenata ICE-a".

Šef policije Minneapolisa Brian O'Hara rekao je da je vozačica bila u svom vozilu i blokirala je cestu na Portland Avenue. Zatim joj je pješice prišao savezni policajac "i ona je počela voziti".

Različita viđenja događaja

Američka ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem izjavila je da je žena "uhodila i ometala" policajce tijekom cijelog dana te da je pokušala iskoristiti vozilo kao oružje u pokušaju da ga pregazi u činu "domaćeg terorizma".

Federalni agent ispalio je "obrambene hice" i sam je ozlijeđen, rekla je Noem, nakon čega je završio na liječenju u lokalnoj bolnici.

Gradsko vijeće Minneapolisa, međutim, u izjavi je navelo da se Good jednostavno "brinula za svoje susjede" u trenutku kada je ubijena. Istog agenta je u lipnju udario automobil na dužnosti, rekla je Noem.

Dodala je da će se operacije ICE-a u gradu nastaviti, a FBI će istražiti incident u srijedu.

Emily Heller rekla je za CNN da je bila kod kuće kada je vidjela agente ICE-a kako se svađaju s prosvjednicima vani. Rekla je da je čula agente kako viču na ženu koja vozi SUV, zatim je jedna agentica pokušala otvoriti vrata njezina automobila, a vozačica je ušla u rikverc i počela se odvajati.

„Agent ICE-a stao je ispred njezina vozila i rekao: 'Stani!', a zatim - mislim, ona se već kretala - i onda, iz neposredne blizine, pucao joj je kroz vjetrobransko staklo u lice“, rekao je Heller američkoj mreži.

Minneapolis Mayor Jacob Frey to ICE: “Get the fuck out of Minneapolis.” pic.twitter.com/oGBcsub7ZZ — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) January 7, 2026

Guverner savezne države Minnesota Tim Walz također se usprotivio se federalnim verzijama incidenta. "Ne vjerujte ovom propagandnom stroju", napisao je Walz kao odgovor na objavu Ministarstva domovinske sigurnosti o pucnjavi.

"Država će osigurati potpunu, poštenu i brzu istragu kako bi se osigurala odgovornost i pravda."

Vodeći demokrati, uključujući bivšu potpredsjednicu Kamalu Harris i vođu manjine u Zastupničkom domu Hakeema Jeffriesa, također su objavili izjave. Harris je verziju događaja Trumpove administracije nazvao "gaslightingom".

Otkazana nastava u školama

Prosvjedi i marševi održani su u nekoliko dijelova grada te su neki ogorčeni stanovnici Minneapolisa osudili pucnjavu i pozvali ICE da ode.

Mjesto pucnjave udaljeno je oko kilometar i pol od mjesta gdje je George Floyd ubijen 2020. godine od strane gradskog policajca, što je izazvalo svjetske prosvjede protiv rasizma.

Prosvjedi su organizirani i u drugim američkim gradovima, uključujući New Orleans, Miami, Seattle i New York City.

Javne škole Minneapolisa objavile su da je nastava otkazana do kraja tjedna, "zbog sigurnosnih razloga". To se dogodilo nakon što su savezni agenti navodno u srijedu izvršili uhićenja ispred srednje škole.

Zašto je ICE u Minneapolisu?

Trumpova administracija rasporedila je dodatnih 2000 saveznih agenata u područje Minneapolisa posljednjih tjedana kao odgovor na optužbe za prijevaru u vezi s socijalnom pomoći u državi.

Gradonačelnik je u srijedu na konferenciji za novinare rekao da ICE ne čini grad sigurnijim. "Razaraju obitelji, siju kaos na našim ulicama", rekao je.

Raspoređivanje, koje je započelo u nedjelju, jedna je od najvećih koncentracija osoblja Ministarstva domovinske sigurnosti u američkom gradu posljednjih godina.

Uslijedilo je nakon kampanje za provedbu imigracijskih zakona koju je ICE pokrenuo krajem prošle godine kako bi ciljao pojedince u Minneapolisu kojima su izdani nalozi za deportaciju, uključujući članove somalijske zajednice grada.

Trump je često kritizirao tu zajednicu, nazivajući ih "smećem".

POGLEDAJTE VIDEO: Bijela kuća prijeti vojnim napadom na najveći otok: