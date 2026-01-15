FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DRAMA U AMERICI /

Agent pucao na muškarca, izbio kaos na ulicama: Na ljude bacali šok-bombe?

Agent pucao na muškarca, izbio kaos na ulicama: Na ljude bacali šok-bombe?
×
Foto: Jeff Wheeler/zuma Press/profimedia

Policija je ispalila više suzavaca, a jedan je pogodio CNN-ovu dopisnicu Whitney Wild

15.1.2026.
6:50
Erik Sečić
Jeff Wheeler/zuma Press/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Službenik američke Savezne službe za imigraciju i carinsku kontrolu (ICE) u srijedu je u Minneapolisu u nogu upucao muškarca iz Venezuele, javlja Sky News.

Nova pucnjava odvila se tek oko sedam kilometara sjeverno od mjesta na kojem je drugi agent ICE-a 7. siječnja upucao i ubio Renee Nicole Good

Ministarstvo domovinske sigurnost objavilo je do jučerašnje pucnjave došlo nešto prije 19 sati po lokalnom vremenu, nakon ciljanog zaustavljanja vozila kojim je upravljao ilegalni imigrant iz Venezuele koji se nasilno opirao uhićenju. Od tada traju sukobi prosvjednika s agentima i policajcima.

Sukobi s prosvjednicima 

CNN javlja da su agenti upotrebljavali paprene kuglice i šok-bombe (flash bang) kako bi rastjerali gomilu. U jednom trenutku, izgledalo je kao da je član gomile bacio plinski kanister natrag prema agentima, koji su ga potom odgurnuli nogom.

Policija je također ispalila više suzavaca, a jedan je pogodio CNN-ovu dopisnicu Whitney Wild. Na fotografijama koje je objavio Sky News, na mračnim ulicama vide se agenti s gas maskama na licu, dok se iznad njih nadvija dim suzavca.

POGLEDAJTE VIDEO: Cure detalji sastanka o sudbini Grenlanda: Za izdaju države Trump nudio i do 100.000 dolara

SadPucnjavaIce
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DRAMA U AMERICI /
Agent pucao na muškarca, izbio kaos na ulicama: Na ljude bacali šok-bombe?