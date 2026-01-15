Agent pucao na muškarca, izbio kaos na ulicama: Na ljude bacali šok-bombe?

Službenik američke Savezne službe za imigraciju i carinsku kontrolu (ICE) u srijedu je u Minneapolisu u nogu upucao muškarca iz Venezuele, javlja Sky News.

Nova pucnjava odvila se tek oko sedam kilometara sjeverno od mjesta na kojem je drugi agent ICE-a 7. siječnja upucao i ubio Renee Nicole Good.

BREAKING: ICE has just shot another person, this time in North Minneapolis. pic.twitter.com/wg1Av0TVv5 — Brian Krassenstein (@krassenstein) January 15, 2026

Ministarstvo domovinske sigurnost objavilo je do jučerašnje pucnjave došlo nešto prije 19 sati po lokalnom vremenu, nakon ciljanog zaustavljanja vozila kojim je upravljao ilegalni imigrant iz Venezuele koji se nasilno opirao uhićenju. Od tada traju sukobi prosvjednika s agentima i policajcima.

Sukobi s prosvjednicima

CNN javlja da su agenti upotrebljavali paprene kuglice i šok-bombe (flash bang) kako bi rastjerali gomilu. U jednom trenutku, izgledalo je kao da je član gomile bacio plinski kanister natrag prema agentima, koji su ga potom odgurnuli nogom.

Policija je također ispalila više suzavaca, a jedan je pogodio CNN-ovu dopisnicu Whitney Wild. Na fotografijama koje je objavio Sky News, na mračnim ulicama vide se agenti s gas maskama na licu, dok se iznad njih nadvija dim suzavca.

