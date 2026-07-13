Prve europske izazove Dinama gledajte samo na RTL-u

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Dinamo sljedećeg tjedna ekskluzivno na RTL-u. Hrvatski prvak u švicarskom Thunu igra prvu utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu prvaka, a RTL televizija osigurala je prava prijenosa za obje utakmice. Prva je na rasporedu u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru igrat će se tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Thun je senzacionalni prvak Švicarske, a do prvog naslova prvaka u klupskoj povijesti stigao je u povratničkoj sezoni nakon druge lige. Iza sebe je ostavio Sankt Gallen, Lugano i Sion. Međutim, Thun se sada nalazi uslijed velike upravljačke krize. Većinski vlasnik napustio je klub, a šampionski trener Mauro Lustrinelli prešao je u berlinski Union. Obje utakmice moći ćete pratiti na glavnom kanalu RTL televizije.