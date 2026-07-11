Bara šokirao razlozima rastanka s Dinamovim wunderkindom: 'Umorio sam se, on nema ponašanje'

Kao grom iz vedra neba došla je vijest kako je Dinamov wunderkind Cardoso Varela prebačen iz prve u novoformiranu drugu momčad. "Dim" se nije ni slegao, a već je stigla nova vijest - Varelu više ne zastupa Andy Bara, već Pini Zahavi.

To je potaknulo glasine o transferu mladog Portugalca koji je u Dinamo stigao nakon velike drame s Portom, a sada je cijelu situaciju za Index pojasnio bivši Varelin agent Bara:

"Mladić se loše ponaša. Zaspao je na pet-šest treninga, upozoravali smo ga 50 puta... Je li on veliki talent? Jest, i dalje stojim pri tome. Ali ima li ponašanje? Nema", rekao je Bara.

Najpoznatiji hrvatski agent otkrio je i kako je s Varelom razgovarao i predsjednik kluba Zvonimir Boban:

"Zvonimir Boban je više puta razgovarao s njim, ali on gleda u pod, ne odgovara, nezadovoljan je. Misli da po inerciji treba igrati i da će igrati ako sam mu ja menadžer, što nema veze s vezom. Prijatelju, moraš se izboriti na terenu", kaže bivši agent Dinamovog igrača pa zaključuje:

"Bilo bi mi drago da se proda iz Dinama za 100 milijuna, nebitno tko mu je menadžer, jer imam određene postotke od buduće prodaje. Ali on u ovom trenutku ne zaslužuje da vodim takvog igrača. Umorio sam se od stalnog zivkanja u Dinamo i ispričavanja za njega", rekao je između ostalog Bara u razgovoru za Index.

Cardoso Varela je u Dinamo stigao nakon višemjesečnog natezanja s Portom. Došao je s epitetom ponajvećeg talenta portugalskog nogometa, a od tada je za Dinamo odigrao 25 utakmica u kojima je postigao dva pogotka uključujući i pogodak Malmöu u 1-1 remiju u Europskoj ligi.

No, posljednjih mjeseci nije igrao, a sada je otkriveno kako je razlog manjak discipline. Pitanje je stoga hoće li Barcelona i dalje biti zainteresirana za velikog talenta koji još uvijek nije napunio 18 godina.