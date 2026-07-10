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PALA ODLUKA /

Dinamo na njemu planira zaraditi milijune, a sada ga je prebacio u drugu ekipu

Dinamo na njemu planira zaraditi milijune, a sada ga je prebacio u drugu ekipu
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Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Dinamo je imao dobar razlog za taj potez

10.7.2026.
13:22
M.G.
Slavko Midzor/PIXSELL
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Dinamo je prebacio svog wunderkinda, Portugalca Cardosa Varelu (17) u drugu momčad, koja će sljedeće sezone igrati 1. NL, drugi rang hrvatskog nogometa.

Varelin prelazak u drugu momčad ne čudi jer je u prvoj ekipi velika konkurencija na krilnim pozicijama i teško bi dobio potrebnu minutažu koja mu je potrebna za razvoj, dok će situacija biti drugačija u B momčadi, gdje će biti trebao biti ključan igrač u sastavu Jerka Leke.

"Drago mi je da je ponovno krenuo projekt Dinamove B momčadi, nadmetanje u drugom rangu bit će ujedno proces odrastanja i 'razotkrivanja', ovo ligaško natjecanje idealno je da imamo mlade igrače pod kontrolom, da radimo u istom sustavu i s istim principima kao i prva momčad. Početak je bio dobar, drago mi je da nas je ovog prvog dana došao posjetiti i trener naše prve momčadi, Mario Kovačević. Komunikacija između prvog i B sastava bit će na visokoj razini, a to je bitno. Dogovarat ćemo se oko igrača potrebnih za treninge, oko toga tko će se od njih i kad “spuštati” u B momčad... Organizacijski je sve dobro. spremni smo za početak. Odigrat ćemo pet pripremnih utakmica do početka prvenstva, imamo vremena dobro se pripremiti", rekao je Leko za službenu stranicu Dinama.

Varela je u Dinamo stigao početkom 2025. godine nakon odlaska iz Portove akademije i s hrvatskim prvakom ima ugovor do ljeta 2028. godine.

DinamoCardoso Varela
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