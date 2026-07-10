Pogledajte što se događa na najvećem gradilištu u Zagrebu! Jedan detalj neće se svidjeti navijačima

Radovi na izgradnji novog stadiona u Kranjčevićevoj ulici ne odvijaju se predviđenom dinamikom pa je završetak projekta ponovno pomaknut. Iako je prvotno bilo najavljeno da će stadion biti dovršen do kraja 2026. godine, prema najnovijim informacijama završetak radova očekuje se tek početkom 2027.

Novi stadion gradi se prema standardima UEFA-ine 4. kategorije, što će mu omogućiti organizaciju najvećih međunarodnih utakmica. Predviđen je potpuno natkriven objekt s 11.163 sjedeća mjesta, modernim pratećim sadržajima te grijanim hibridnim travnjakom koji će zadovoljiti najviše europske kriterije.

Iako su građevinski radovi u punom jeku, očito je da projekt kasni u odnosu na prvotni plan, pa će Zagreb na novi stadion čekati nekoliko mjeseci dulje nego što se očekivalo na početku gradnje.