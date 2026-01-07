Dinamova objava dirnula navijače usred zimske idile: 'Idemo po posljednji naslov'

Dok se prva momčad GNK Dinama priprema za nastavak sezone u slovenskom Čatežu, klub je na svom službenom Instagram profilu podijelio objavu koja je izazvala reakcije. Serija fotografija prikazuje stadion Maksimir okovan snijegom, pružajući rijetko viđen prizor praznih tribina pod bijelim pokrivačem. Ipak, ono što je najviše odjeknulo među navijačima jest sjetan opis koji prati ovu zimsku idilu.

Idila koja najavljuje kraj jedne ere

"Možda i posljednji snijeg na ‘starom’ Maksimiru...", stoji u opisu objave, jasno aludirajući na dugogodišnje planove o rušenju postojećeg i izgradnji novog, modernog stadiona. Ta kratka rečenica bila je dovoljna da probudi nostalgiju i pokrene tisuće komentara navijača koji su desetljećima proživljavali pobjede i poraze na tribinama maksimirskog zdanja.

Reakcije pratitelja bile su iznimno emotivne. Mnogi su se složili da je vrijeme za novi dom, ali nisu skrivali privrženost starom stadionu. "Kakav je takav je, naš je", napisao je jedan korisnik. Drugi su poruku povezali s aktualnom sezonom, ističući želju za trijumfalnim oproštajem: "Ajmo po posljednju titulu na starome Maksimiru". Pojavili su se i stihovi navijačkih pjesama poput "Ima jedno mjesto koje dom je svima nama", čime su navijači još jednom potvrdili kultni status koji Maksimir.

Pogled u budućnost s vrha ljestvice

Ova objava dolazi u ključnom trenutku za klub. Momčad pod vodstvom trenera Marija Kovačevića započela je zimske pripreme za drugi dio sezone u koji ulazi kao vodeća momčad SuperSport HNL-a. Nakon što su jesenski dio prvenstva završili s 38 bodova, Plave očekuju veliki izazovi kako u domaćim natjecanjima, tako i u Europi. Već krajem siječnja na rasporedu su ključni susreti UEFA Europa League protiv rumunjskog FCSB-a i danskog Midtjyllanda.

Optimizam uoči nastavka sezone temelji se na povratku važnih obrambenih igrača Raula Torrentea i Morisa Valinčića nakon ozljeda. Ipak, klub se suočava i s ozbiljnim problemima, ponajviše zbog teške ozljede Ismaëla Bennacera, koji se ozlijedio na Afričkom kupu nacija i bit će izvan terena nekoliko mjeseci.

