Pas teško ozlijedio dijete na ulici: Završilo je u bolnici

Pas je u nedjelju poslijepodne teško ozlijedio dijete u Slavoniji, javlja brodsko-posavska policija.

U priopćenju se ističe da je pas bio bez nadzora na području koje je u nadležnost rada Policijske postaje Slavonski Brod s Ispostavom Vrpolje te da je oko 18.30 izišao iz neograđenog dvorišta na ulicu i ozlijedio dijete.

Teške ozljede

Liječnici su utvrdili da je dijete zadobilo teške ozljede, a pomoć su mu pružili u bolnici u Slavonskom Brodu. Potom su ga i zadržali na daljnjem liječenju.

Vlasniku (32) policajci su uručili obavezni prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te u vezi navedenog podnose dopis Veterinarskoj inspekciji.

POGLEDAJTE VIDEO: Sudski vještak o nabrijanim autima na 'car meetovima': 'Možete na Temuu svašta kupiti...'