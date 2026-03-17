STRAVA U SLAVONIJI /

Pas teško ozlijedio dijete na ulici: Završilo je u bolnici

Pas teško ozlijedio dijete na ulici: Završilo je u bolnici
×
Foto: Shutterstock/ilustracija

Liječnici su utvrdili da je dijete zadobilo teške ozljede, a pomoć su mu pružili u bolnici u Slavonskom Brodu

17.3.2026.
13:57
Erik Sečić
Shutterstock/ilustracija
Pas je u nedjelju poslijepodne teško ozlijedio dijete u Slavoniji, javlja brodsko-posavska policija. 

U priopćenju se ističe da je pas bio bez nadzora na području koje je u nadležnost rada Policijske postaje Slavonski Brod s Ispostavom Vrpolje te da je oko 18.30 izišao iz neograđenog dvorišta na ulicu i ozlijedio dijete. 

Teške ozljede 

Liječnici su utvrdili da je dijete zadobilo teške ozljede, a pomoć su mu pružili u bolnici u Slavonskom Brodu. Potom su ga i zadržali na daljnjem liječenju. 

Vlasniku (32) policajci su uručili obavezni prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te u vezi navedenog podnose dopis Veterinarskoj inspekciji.

POGLEDAJTE VIDEO: Sudski vještak o nabrijanim autima na 'car meetovima': 'Možete na Temuu svašta kupiti...'

