Uhićenja na istoku Hrvatske: USKOK i policija razbili zločinačko udruženje

Vukovarsko-srijemska policija po nalogu Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog (USKOK) provodi u utorak uhićenja i hitne dokazne radnje.

Spomenute radnje provode na području Vukovara i Osijeka u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela iz oblasti kriminaliteta droga te kaznena djela pranja novca.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

