Nevjerojatno! Švicarci izabrali kamp uz opasnu zonu sa zmijama
Švicarska će na Svjetskom prvenstvu igrati u skupini zajedno s Kanadom, Katarom i našom reprezentacijom
Švicarska je privukla veliku pažnju javnosti nakon što je objavljen plan njihovog baznog kampa za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, no jedan detalj potpuno je zasjenio luksuzne uvjete.
Iako kompleks u San Diegu nudi vrhunske terene, teretanu i modernu infrastrukturu, na karti kampa pojavila se oznaka koja je izazvala niz reakcija, područje označeno kao zona s zmijama.
🚨 𝗟𝗔 𝗦𝗨𝗜𝗦𝗦𝗘 𝗔𝗨 𝗠𝗜𝗟𝗜𝗘𝗨 𝗗𝗘𝗦 𝗦𝗘𝗥𝗣𝗘𝗡𝗧𝗦 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗜𝗔𝗟 🇨🇭🐍— Lives Foot (@livesfoot) June 6, 2026
L'équipe nationale a dévoilé le plan de son camp de base, situé à la San Diego Jewish Academy 👀
Il y a une zone dangereuse infestée de serpents sur l'un des côtés des installations… pic.twitter.com/AhgIrGJmYD
Riječ je o dijelu uz akademiju “San Diego Jewish Academy”, gdje se, prema planu, odmah uz sportski kompleks nalazi prirodno stanište gmizavaca, što je na društvenim mrežama izazvalo brojne komentare i zabrinutost.
Posebno je odjeknulo to što se tzv. “Snake Area” nalazi vrlo blizu pomoćnih terena, pa čak i dijela gdje bi trebali trenirati vratari.
Unatoč tome, Švicarski nogometni savez izabrao je ovu lokaciju zbog vrhunskih uvjeta koje kamp nudi, a službeni plan prikazuje moderan trening-centar na najvišoj razini.
Švicarska će na Svjetskom prvenstvu igrati u skupini zajedno s Kanadom, Katarom i našom reprezentacijom.