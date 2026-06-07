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Nevjerojatno! Švicarci izabrali kamp uz opasnu zonu sa zmijama

Nevjerojatno! Švicarci izabrali kamp uz opasnu zonu sa zmijama
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Foto: Valentin Domgjoni/imago sportfotodienst/Profimedia

Švicarska će na Svjetskom prvenstvu igrati u skupini zajedno s Kanadom, Katarom i našom reprezentacijom

7.6.2026.
18:37
Sportski.net
Valentin Domgjoni/imago sportfotodienst/Profimedia
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Švicarska je privukla veliku pažnju javnosti nakon što je objavljen plan njihovog baznog kampa za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, no jedan detalj potpuno je zasjenio luksuzne uvjete.

Iako kompleks u San Diegu nudi vrhunske terene, teretanu i modernu infrastrukturu, na karti kampa pojavila se oznaka koja je izazvala niz reakcija, područje označeno kao zona s zmijama.

 

 

Riječ je o dijelu uz akademiju “San Diego Jewish Academy”, gdje se, prema planu, odmah uz sportski kompleks nalazi prirodno stanište gmizavaca, što je na društvenim mrežama izazvalo brojne komentare i zabrinutost.

Posebno je odjeknulo to što se tzv. “Snake Area” nalazi vrlo blizu pomoćnih terena, pa čak i dijela gdje bi trebali trenirati vratari.

Unatoč tome, Švicarski nogometni savez izabrao je ovu lokaciju zbog vrhunskih uvjeta koje kamp nudi, a službeni plan prikazuje moderan trening-centar na najvišoj razini.

Švicarska će na Svjetskom prvenstvu igrati u skupini zajedno s Kanadom, Katarom i našom reprezentacijom.

švicarskaSvjetsko Prvenstvo 2026.Sp 2026Sp 2026.
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