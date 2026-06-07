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Totalni lom u Mađarskoj: Marquez slavio 100. trijumf dok je utrku obilježio težak pad na startu

Totalni lom u Mađarskoj: Marquez slavio 100. trijumf dok je utrku obilježio težak pad na startu
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Foto: Ferenc ISZA/AFP/Profimedia

Vodeći trojac u ukupnom poretku završio utrku već u prvom zavoju.

7.6.2026.
18:56
Hina
Ferenc ISZA/AFP/Profimedia
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Španjolska motociklistička zvijezda Marc Marquez (Ducati) pobijedio je na Velikoj nagradi Mađarske u klasi MotoGP na stazi Balaton Park.

Marquet je opravdao ulogu favorita i prestigao sunarodnjaka Pedra Acostu (KTM), dok je vodeći trojac u ukupnom poretku završio utrku već u prvom zavoju. Teške padove pogledajte OVDJE.

Marquez, već pobjednik subotnjeg sprinta, imao je najbolji start, ali nakon nekoliko minuta Acosta ga je prestigao i zauzeo dobro drugo mjesto. Devetostruki svjetski prvak strpljivo je čekao i vozio na sigurnoj udaljenosti od svog mlađeg sunarodnjaka.Prošlogodišnji svjetski prvak krenuo je u napad nakon polovice utrke, a nakon nekoliko neuspješnih pokušaja, konačno je uspio u svojoj namjeri u 15. krugu i brzo prestigao svog 11 godina mlađeg suparnika.

Marquezova pobjeda bila je 100. u karijeri. Od toga je 74 puta pobijedio u premijer klasi, 16 pobjeda u Moto2 i 10 u Moto3 klasi. U sezoni 2026., u kojoj je imao mnogo problema s padovima i ozljedama te posljedičnim odustajanjima, zabilježio je svoju prvu pobjedu u nedjeljnim utrkama, a tri puta je bio najbolji u subotnjim sprintevima.

Talijan Francesco Bagnaia (Ducati) veći dio utrke bio je sam u lovu na treće mjesto, dobrih 11 sekundi iza pobjednika.

Start na zavojitoj stazi u Balaton Parku bio je najuzbudljiviji. Bivši svjetski prvak, Španjolac Jorge Martin (Aprilia), imao je problema s kočenjem, zbog čega je izgubio kontrolu nad svojim motorom i u prvom zavoju srušio još trojicu natjecatelja.Među njima bili su Talijani Marco Bezzecchi (Aprilia) i Fabio di Giannantonio (Ducati), sva trojica vodeći u poretku svjetskog prvenstva.

Situacija se nije promijenila, Bezzecchi je na vrhu sa 180 bodova, Martin ga slijedi sa 160, a di Giannantonio je sakupio 134 boda. Acosta, nakon drugog mjesta, sada ima 132 boda, dok se Marquez popeo na peto mjesto sa 108.

Moto GpVn Mađarske
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