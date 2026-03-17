Legenda Chelseaja pretjerala u Alpama: Zabavljo se cijeli dan pa završio u snijegu!

Legendarni bivši kapetan Chelseaja John Terry našao se u središtu pažnje, ali ovaj put ne zbog nogometa, već zbog skijanja i prilično nepromišljene avanture na snijegu. Prema pisanju Daily Maila, Terry je tijekom odmora u Francuskoj doživio nezgodan pad nakon ponekim pićem previše.

Terry, koji danas radi kao mentor u omladinskom pogonu Chelseaja, odlučio je uzeti predah u luksuznom skijalištu Courchevel u francuskim Alpama. Svoje trenutke opuštanja dijelio je s pratiteljima na društvenim mrežama, a ono što je započelo kao bezazlena zabava ubrzo je preraslo u viralni trenutak.

Na jednoj od snimki vidi se kako se Terry spušta niz stazu držeći englesku zastavu u ruci, očito raspoložen i opušten. Uslijedila je i nezaobilazna après-ski atmosfera; sunce, piće i dobro raspoloženje. Međutim, upravo je kombinacija svega toga dovela do scene koja je izazvala najviše reakcija.

Foto: Screenshot: Instagram/John Terry

U videu koji je sam podijelio, uz opis da možda i nije bila najbolja ideja provesti dan uz alkohol pa zatim popiti nekoliko tekila prije spuštanja niz stazu, Terry se ponovno upustio u skijanje. Ono što je uslijedilo bio je pad koji je brzo privukao pažnju javnosti i postao predmet komentara na društvenim mrežama.

Iako je cijela situacija prošla bez ozbiljnih posljedica, epizoda iz Courchevela još jednom je pokazala kako i najveće nogometne legende ponekad završe u ne baš slavnim, ali zato itekako zabavnim trenucima izvan terena.

